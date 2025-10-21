Sabrina e Nicola hanno lasciato Uomini e Donne insieme durante la registrazione di martedì 7 ottobre. Sembrava che il percorso della dama emiliana all'interno della trasmissione di Canale 5 fosse finalmente giunto a un lieto fine, ma qualcosa non ha funzionato lontano dalle telecamere. La coppia, infatti, come riporta l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, si è separata dopo poche settimane e già nelle riprese del 20 ottobre Sabrina è tornata nel parterre over, pronta a rimettersi in gioco alla ricerca di un nuovo amore.

Sabrina e Nicola sono stati insieme poche settimane

Sabrina e Nicola si sono conosciuti a Uomini e Donne durante l’edizione 2025/26. Il cavaliere è riuscito a conquistare fin da subito la dama, mostrandosi entusiasta della conoscenza sin dalla prima uscita. Zago, dal canto suo, ha frenato un po’ l’entusiasmo riguardo al primo appuntamento, mantenendo un atteggiamento più cauto. Tuttavia, la coppia ha deciso di lasciare insieme il dating show per capire se la relazione potesse funzionare lontano dalle telecamere. L’idillio, però, è durato meno di tre settimane: tra il 7 e il 20 ottobre è accaduto qualcosa che ha messo fine alla loro storia d’amore.

Sabrina cerca un nuovo amore a Uomini e Donne

I motivi della rottura tra Sabrina e Nicola non sono stati resi noti, anche perché è necessario chiarire alcuni dettagli fondamentali.

Innanzitutto, l’uscita della coppia da Uomini e Donne non è ancora stata mandata in onda. In secondo luogo, la dama ha deciso di tornare nel parterre dopo essere tornata single. Di conseguenza, partecipando al programma di Canale 5, non può esporsi sui social con comunicati o precisazioni riguardo a ciò che non è stato ancora trasmesso in televisione. Non è chiaro se in studio verranno chieste alla dama ulteriori informazioni sulle motivazioni che hanno portato alla rottura. Nicola, dal canto suo, non ha commentato l’accaduto.

Le coppie di Uomini e Donne che si sono dette addio recentemente: Marcello e Giada

Nelle ultime settimane non è finita soltanto la storia d’amore tra Sabrina e Nicola: altre coppie nate a Uomini e Donne si sono dette addio.

Marcello e Giada, infatti, non sono riusciti a superare la crisi e hanno interrotto definitivamente la loro relazione. Nel frattempo, anche nel trono classico si registrano rotture: è giunta al capolinea la storia tra Brando e Raffaella, ma non sono stati gli unici a separarsi. Negli ultimi giorni, al centro del gossip è finita anche Martina De Ioannon, che ha chiuso la relazione con Ciro Solimeno. Quest’ultimo ha deciso di raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti, rilasciando un’intervista in cui ha dichiarato che Martina avrebbe iniziato una frequentazione con Gianmarco. I due ex tronisti, però, non hanno né commentato né smentito le affermazioni di Ciro.