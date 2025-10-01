Cosa si nasconde dietro l’improvvisa rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno? I fan di Uomini e donne se lo chiedono da ore, da quando i due hanno confermato di non essere più una coppia. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, una persona molto vicina all'ex tronista sostiene che Ciro non fosse a conoscenza dell'incontro tra lei e Gianmarco Steri in un locale e che lo avrebbe scoperto solo dai social. Amedeo Venza, invece, ha rivelato che tra i due ci sarebbero stati contatti tramite amici in comune.

L'indiscrezione dopo il comunicato

Sono passate poche ore da quando Ciro e Martina hanno ufficializzato la loro rottura, ma sul web si sta già dicendo e scrivendo di tutto sui motivi che avrebbero causato questa separazione.

In alcune storie che ha postato sul suo account Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha cercato di ricostruire quello che è successo nell'ultima settimana, in particolare da quando i fan hanno notato una certa freddezza tra i protagonisti della scorsa edizione di U&D.

L'esperto di gossip ha ricordato che Solimeno l'ha contattato per fare chiarezza su quello che sarebbe accaduto tra Martina e Gianmarco quando si sono incrociati in un locale a Roma: "Mi ha scritto per dire che si sono solo salutati, che quella sera c'era anche lui e che tra loro era tutto ok".

"Una fonte molto vicina a lei, però, mi ha raccontato che le cose non andavano bene perché Ciro non sapeva dell'incontro con Gianmarco, quindi mi avrebbe mentito", ha aggiunto il blogger in queste ore.

Vorrei tanto sapere se c’è una correlazione tra Martina e Ciro che si lasciano e l’incontro con Gianmarco single, perché le tempistiche sono davvero strane.. pic.twitter.com/LlFJUGJvvJ — 🌹Issima (@Raffaelissima) October 1, 2025

Le teorie degli utenti di X

Secondo quanto è stato raccontato a Lorenzo Pugnaloni, Ciro avrebbe scoperto dell'incontro tra Martina e Gianmarco dalle segnalazioni di chi li ha avvistati nello stesso locale la sera in cui lui ha ufficializzato la rottura con Cristina.

"Vorrei sapere se c'è una correlazione tra Martina e Ciro che si lasciano e l'incontro di lei con Gianmarco, le tempistiche sono strane", "Ciro non sapeva dell'incontro, siamo sorpresi?", "Si era capito da subito che quella sera Ciro non c'era, si sarà esposto per difenderla", "Palese che ha scoperto tutto dopo e si è arrabbiato", "Come avete fatto a credere che c'era pure Ciro in discoteca?

Siete proprio ingenui", si legge su X nel giorno in cui l'amatissima coppia di U&D si è detta addio.

Il retroscena di Amedeo Venza

Anche Amedeo Venza ha tirato in ballo Gianmarco quando ha commentato la notizia della rottura tra Martina e Ciro.

"Ho saputo che Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune, quindi è per questo motivo che si sono lasciati entrambi? Io volo", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram.