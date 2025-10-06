Le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, in onda dal 7 al 9 ottobre promettono scintille, soprattutto per quanto riguarda il trono over. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, troviamo Gemma Galgani, protagonista di un nuovo capitolo della sua travagliata vita sentimentale. La dama torinese sembrava molto coinvolta nella conoscenza con Mario Lenti, ma il comportamento del cavaliere – che ha continuato a frequentare anche altre donne – ha alimentato in lei una crescente gelosia.

Gemma Galgani chiude con Mario Lenti

Il colpo di scena arriverà quando, inaspettatamente, Gemma deciderà di interrompere la frequentazione, motivando la scelta con parole che spiazzeranno tutti. Durante il confronto in studio, accuserà Mario di essere “grasso”, un attacco che susciterà sconcerto tra i presenti. A indignarsi apertamente saranno soprattutto Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non risparmieranno critiche nei confronti della dama, accusandola di incoerenza, visto che solo pochi giorni prima aveva confessato di essere innamorata di lui.

Dal canto suo, Mario sceglierà la via del silenzio, accettando la fine della conoscenza con eleganza e proseguendo la sua frequentazione con Magda, con cui sembrava esserci già un’intesa fin dall’inizio.

Il ritorno di Barbara De Santi e il confronto con Ruggero a UeD

A movimentare ulteriormente la settimana ci penserà anche Barbara De Santi, pronta a riaprire vecchie ferite. La dama tornerà nello studio di Uomini e Donne per un faccia a faccia con Ruggero D’Andrea, l’uomo con cui aveva lasciato il programma la scorsa stagione, apparentemente innamorata e felice.

Le anticipazioni svelano che Ruggero proverà a riavvicinarsi, confessando di provare ancora forti sentimenti per Barbara. Tuttavia, la risposta della dama sarà tutt’altro che tenera: le sue parole saranno dure e definitive, chiudendo ogni possibilità di riconciliazione. Non mancheranno le critiche da parte del parterre per l’atteggiamento rigido di Barbara, che però chiederà di poter rimanere tra le partecipanti del trono over, pronta a rimettersi in gioco.

Trono Classico: Sara Gaudenzi diventa tronista

Nel frattempo, anche il trono classico si preparerà a sorprendere. Dopo settimane di tensione con Flavio Ubirti, accusato da Sara Gaudenzi di essere poco coinvolgente e “privo di carattere”, la corteggiatrice deciderà di abbandonare il programma.

Ma proprio mentre si appresterà a lasciare lo studio, arriverà la svolta: Maria De Filippi le proporrà di diventare la nuova tronista, prendendo il posto lasciato libero da Rosario Guglielmi, uscito di scena dopo una pessima figura. Sara, colta di sorpresa ma visibilmente emozionata, accetterà l'invito e si siederà sulla poltrona rossa accanto a Flavio e a Cristiana Anania, pronta a mettersi alla prova in un nuovo ruolo.

La dama torinese alla ricerca dell'amore

Anche quest'anno il percorso di Gemma Galgani all'interno del dating show non è iniziato nel migliore dei modi. La dama torinese, comunque, non ha perso le speranze ed è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Anche le sue ultime frequentazioni, però, si sono rivelate fallimentare giungendo ad una rapida ed inevitabile interruzione. Anche quest'anno poi l'opinionista Tina Cipollari non lesina a Gemma critiche sul suo modo di approcciarsi agli uomini.