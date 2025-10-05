Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre rivelano che Damiano non potrà nascondere la sua sofferenza per come si sono evolute le cose con Viola, dopo che i due hanno scelto di intraprendere due strade differenti.

Intanto Gennaro si mostrerà sempre più spietato e senza scrupoli nei confronti del fratello Vinicio che, in questo modo, rischierà di precipitare di nuovo nel suo difficile passato.

Guido, invece, proverà a riconquistare il cuore di Mariella mentre Marina sarà pronta a tutto pur di farla pagare ai Gagliotti.

Damiano soffre, Rosa deve fare una scelta: anticipazioni Un posto al sole 13-17 ottobre

La fine della relazione tra Damiano e Rosa si rivelerà un duro colpo da accettare per il poliziotto che, a distanza di qualche giorno da questa decisione che hanno preso, non potrà nascondere la sua amarezza e la sua sofferenza per come sono andate le cose.

Damiano vivrà un momento di grande sconforto e si renderà conto che non è affatto facile accettare questa separazione ma, intanto, ripenserà anche agli ultimi avvenimenti che ci sono stati con la sua ex Rosa.

E, anche Rosa, dovrà fare i conti con una decisione importante da prendere dal punto di vista sentimentale: dare una seconda chance alla sua relazione con Pino, oppure chiudere tutto e voltare pagina?

Gennaro sempre più perfido e spietato, Marina non si arrende

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Gennaro si rivelerà sempre più spietato nei confronti del fratello Vinicio che, nel suo momento di difficoltà, gli aveva teso una mano.

La spietatezza di Gennaro lascerà senza parole Vinicio che, ritrovandosi solo finirà per compiere un gesto che rischierà di farlo cadere di nuovo nel suo difficile passato.

Intanto Marina non avrà intenzione di farla passare liscia a Gennaro: il suo scopo sarà quello di estrometterlo dalla gestione dei cantieri e, grazie a un nuovo piano diabolico, sembrerà riuscire nel suo intento, tanto da mettere al corrente anche il suo compagno Roberto su quelle che saranno le prossime mosse da attuare.

Vinicio era rientrato dopo l'aggressione del fratello negli episodi precedenti di Un posto al sole

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Vinicio era rientrato a Napoli dopo l'aggressione subita dal fratello da parte di Roberto Ferri, tale da costringerlo al ricovero in ospedale.

Vinicio si mostrò particolarmente premuroso nei confronti di Gennaro, malgrado il loro rapporto non proprio idilliaco e in quel periodo prese in mano le redini degli affari di famiglia, per evitare che potessero subire un tracollo dal punto di vista finanziario.