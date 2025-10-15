Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 27 al 31 ottobre rivelano che Vinicio comincerà a diventare sempre più pericoloso per via della sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti che, tuttavia, deciderà di celare e tenere nascosta ai familiari.

Marina, però, si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel ragazzo e deciderà di farlo seguire e spiare in segreto per avere delle prove appurate.

Intanto Viola rientrerà a Milano dopo un periodo di assenza e avrà modo di rivedere Damiano, che le nasconderà la verità su Rosa.

Vinicio diventa pericoloso: anticipazioni Un posto al sole 27-31 ottobre

La situazione di Vinicio diventerà sempre più pericolosa: il ragazzo è caduto nuovamente nel tunnel delle sostanze stupefacenti e la sua astinenza lo porterà ad assumere degli atteggiamenti scontrosi

Marina comincerà ad insospettirsi e si renderà conto subito che Vinicio sta nascondendo qualcosa di molto importante: per tale motivo, la dark lady della soap deciderà di farlo seguire in privato da un investigatore, il quale riuscirà a scattare delle foto compromettenti che attesteranno la dipendenza del ragazzo dalle sostanze stupefacenti.

Damiano inganna Viola nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 27 al 31 ottobre, inoltre, rivelano che Roberto Ferri comincerà a convincersi di voler chiedere il patteggiamento e in tal modo chiudere questa diatriba con Gennaro Gagliotti.

Viola, invece, rimetterà piede a Napoli dopo un periodo di assenza: la donna avrà modo di rivedere il suo compagno Damiano.

Il poliziotto, però, ingannerà Viola tenendola all'oscuro di quanto è accaduto con Rosa e di quel momento di passione travolgente che si sono ritrovati a vivere assieme.

Eduardo, invece, continuerà a mostrarsi frustrato per l'incertezza del suo futuro professionale.

La soap opera Upas continua a trionfare negli ascolti serali di Rai 3

In attesa di questi episodi inediti di Upas, prosegue l'ottimo andamento della soap opera di Rai 3 dal punto di vista Auditel, come testimoniano gli ascolti di queste settimane.

L'appuntamento quotidiano si porta a casa una media di circa 1,4 milioni di spettatori nella fascia dell'access prime time, raggiungendo uno share che oscilla tra il 7 e l'8%, con picchi di oltre il 9-10% di share.

Numeri che confermano l'alto gradimento del pubblico verso la soap ambientata a Napoli che a differenza de Il Paradiso delle signore trasmessa su Rai 1, non ha subito cali d'ascolto nonostante l'agguerrita concorrenza Mediaset di quest'anno in access prime time, rappresentata da La ruota della fortuna, che viaggia sulla soglia dei 5 milioni fissi di spettatori a serata.