Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti di riflessione per una delle protagoniste della soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda lunedì 3 novembre alle 20:50 su Rai 3, Rosa si troverà divisa tra i sentimenti che prova per Damiano e Pino. Per la signora Picariello sarà necessario prendere una decisione sul da farsi riguardo al suo fidanzato e al suo ex compagno. Rosa, inoltre, sarà scossa dalle parole di Clara, che le darà preziosi consigli sui suoi problemi di cuore.

Clara dà consigli sentimentali a Rosa

Clara sarà sempre al fianco della sua amica Rosa, pronta a sostenerla nel momento del bisogno.

Per la madre di Manuel, infatti, ci saranno attimi di sbandamento a causa di quanto accaduto nelle ultime settimane. È bene ricordare, a questo proposito, quanto accaduto nell’ultimo periodo e il tradimento ai danni di Pino. Rosa e Damiano hanno vissuto momenti di grande passione, culminati in una richiesta accorata del poliziotto, che si è fatto avanti con la sua ex. Renda ha quindi chiesto apertamente alla madre di suo figlio di tornare a essere una famiglia. Clara, intanto, ha messo sua cognata di fronte alla dura realtà dei fatti e a tutte le volte in cui Damiano l’ha presa in giro in passato. Per Rosa sarà, dunque, il momento di riconsiderare le parole di Clara, che l’ha sempre spronata a dare un’occasione a Pino, dimostratosi innamorato e affidabile.

Rosa deve scegliere se tornare con Damiano o stare con Pino

Nel frattempo, Rosa si troverà divisa tra due fuochi: l’amore storico per il padre di suo figlio e la relazione nascente con il postino. Nella puntata di Un posto al sole del 3 novembre, Rosa rifletterà sul suo passato, su quanto accaduto, e nella sua mente risuoneranno anche le esortazioni di Clara. Quest’ultima sarà stata diretta con lei, consigliandole di fare chiarezza dentro se stessa. Picariello dovrà quindi trovare il coraggio di ammettere ciò che sta accadendo, prendere una decisione sul suo futuro e capire se dare una nuova occasione a Damiano, scegliendo l’incertezza, oppure tuffarsi pienamente nella nuova relazione con Pino, preferendo così una maggiore sicurezza.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pino ha atteso un chiarimento da Rosa

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Pino ha chiesto a Rosa dei chiarimenti, visto il periodo difficile che ha messo in crisi la loro relazione. Tuttavia, la madre del piccolo Manuel ha temporeggiato e non ha rivelato al suo compagno il tradimento ai suoi danni. Rosa, infatti, ha avuto un incontro passionale con Damiano, il quale le ha confessato di non essere riuscito a costruire nulla nella sua vita privata e di rimpiangere i momenti in cui, insieme a lei e Manuel, formavano una famiglia. A Palazzo Palladini, intanto, è tornato Raffaele dopo un breve periodo di vacanza. Renato ha così potuto riabbracciare suo cognato, del quale sentiva molto la mancanza.