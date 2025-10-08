Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 ottobre rivelano che Rosa e Damiano verranno travolti dalla passione. Nel frattempo, Pino, all’oscuro di tutto, cercherà in ogni modo di farsi perdonare.

Rosa e Damiano travolti dalla passione

Molte persone hanno criticato l’atteggiamento di Rosa: ha accusato Pino di non essere stato sincero con lei, ma, secondo molti, a mentire sarebbe proprio Rosa. Non solo non gli ha mai rivelato del bacio con Damiano, ma cosa ancora più grave, non gli ha confessato di provare forti sentimenti per il suo ex.

Nelle prossime puntate, complice il comportamento di Eduardo, Rosa e Damiano si avvicineranno sempre di più. I due inizieranno a collaborare per sistemare i problemi di Eduardo prima che entri in carcere. Questa alleanza avrà un epilogo inaspettato, portandoli a vivere un momento di intensa passione.

Pino chiede perdono a Rosa con un gesto romantico

Mentre Rosa sarà sempre più presa da Damiano, il povero Pino, ignaro di ciò che sta accadendo, farà di tutto per farsi perdonare. Il postino preparerà una romantica sorpresa per la sua amata che lascerà Rosa senza parole.

La donna si troverà di fronte a un bivio e dovrà decidere se tornare con Pino o rincorrere Damiano. La situazione sarà tutt’altro che semplice, perché se scegliesse Pino, l’uomo meriterebbe quella sincerità che Rosa ha sempre proclamato.

Sul fronte opposto, Damiano sembrerà deciso a inseguire Viola, dimostrando ancora una volta di non provare nulla per la sua ex, nonostante i momenti sporadici di passione.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre: Castrese fa un gesto insano, Riccardo si riavvicina a Rossella

Dopo aver ingerito alcune pillole, Castrese verrà trasportato d’urgenza in ospedale, in gravi condizioni.

Mariella affronterà Claudia e le chiederà di allontanarsi definitivamente dalla vita di Guido.

Il maggiordomo Alfredo continuerà a evitare Cotugno, ma quest’ultimo inizierà a sentire la mancanza del suo fedele collaboratore.

Ferri affronterà Rosario in carcere, mentre Marina metterà in atto un piano per riprendere il controllo dei cantieri.

Sconvolto per quanto accaduto a Castrese, Vinicio cadrà nuovamente nella sua dipendenza da sostanze.

Sempre più provato dallo stress del lavoro, Riccardo troverà conforto e incoraggiamento in Rossella.

Manuela si preparerà ad affrontare l’ultimo esame universitario, un traguardo importante per la sua crescita personale.

Anche se il rapporto con Gianluca sembrerà in ripresa, Alberto non si accorgerà della pericolosa dipendenza del figlio dall’alcol.

Preoccupata all’idea di lasciare Luca solo in casa, Giulia troverà sostegno e comprensione in Renato.