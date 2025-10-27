Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 27 al 31 ottobre, rivelano che Damiano fermerà Eduardo prima che commetta una sciocchezza. Il poliziotto, infatti, interverrà per evitare che il suo amico si vendichi dei ragazzi che lo stanno provocando.

Nel frattempo, Gennaro Gagliotti farà una scoperta sconvolgente sul suo stato di salute, mentre Luca e Alberto faranno il possibile per aiutare Gianluca. Occhio, infine, ai ritorni a Napoli di Viola, Silvia e Michele che avranno peso su diverse trame.

Damiano corre in aiuto di Eduardo, Gianluca si sente pressato

Eduardo, senza lavoro e con il processo alle porte, si troverà ad affrontare l’ennesima provocazione dei ragazzi del quartiere guidati da Peppe. Sconfortato e convinto di non avere nulla da perdere, Sabbiese stavolta deciderà di prendersi la sua vendetta, ma verrà fermato in tempo da Damiano.

Viola farà ritorno a Napoli e qualcuno, che non viene rivelato, si accorgerà che Rosa e Damiano hanno ritrovato una certa intesa.

Nel frattempo Alberto e Luca raggiungeranno Gianluca al Vulcano per parlargli del suo problema con l’alcol. Il ragazzo reagirà malissimo e non vorrà ascoltare nessuno. Rimasto solo, ricomincerà a bere, mettendo in difficoltà Nunzio, Diego e l’intera clientela del locale.

Irene e nonno Roberto festeggiano Halloween, Gennaro tornerà a vedere

Ferri e Marina si ritroveranno a vivere un confronto acceso, esasperato dalla testardaggine di Roberto, deciso a non patteggiare con Gagliotti. Dopo le tensioni, però, l’uomo riuscirà a concedersi un momento di serenità trascorrendo un po’ di tempo con la piccola Irene durante la festa di Halloween.

Nel frattempo Gennaro scoprirà di essere vicino a recuperare la vista ma preferirà tenere la notizia per sé, mentre le condizioni di Vinicio peggioreranno sempre di più, aggravate dalla sua dipendenza che lo trascinerà in una spirale di sofferenza sempre più profonda.

Un posto al sole, trame dal 27 al 31 ottobre: il ritorno di Silvia e Michele sconvolge le vite di Guido e le gemelle

Con l’imminente ritorno di Silvia e Michele, Guido e Alfredo si prepareranno a lasciare Palazzo Palladini. Il vigile però dovrà fare i conti con un’amara sorpresa.

Silvia e Michele torneranno a Napoli, ma il giornalista sembrerà non avere alcuna intenzione di rallentare i ritmi e si getterà di nuovo a capofitto nel lavoro.

La battaglia tra le gemelle per la conduzione del programma radiofonico proseguirà senza esclusione di colpi. Per evitare che le sue due sorelle finiscano per lavorare gratis pur di ostacolarsi a vicenda, Serena deciderà di intervenire in prima persona.