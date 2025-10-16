Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano il ritorno in scena di due protagonisti. Le puntate, che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre alle ore 20:50 su Rai 3, vedranno il ritorno a Napoli di Silvia e Michele. Intanto, con l'arrivo a Palazzo Palladini dei coniugi Saviani, Guido dovrà lasciare il loro appartamento. A Radio Golfo 99, invece, bisognerà scegliere quale delle gemelle Cirillo affiancherà Michele alla conduzione.

Silvia e Michele tornano a Palazzo Palladini

Il viaggio in Nuova Zelanda di Silvia e Michele terminerà a fine ottobre, quando la coppia tornerà nel capoluogo campano.

Le anticipazioni della soap partenopea annunciano che i genitori di Rossella lasceranno Anna Boschi e Alessandro Palladini per tornare a Napoli e riprendere la loro routine. Intanto, non appena la coppia tornerà a Palazzo Palladini, ci sarà un cambiamento per Guido Del Bue. È bene ricordare, infatti, che Silvia ha temporaneamente ceduto il suo appartamento al cugino, in modo che Guido potesse stare vicino al piccolo Lollo. Pertanto, occorrerà che Guido trovi una nuova sistemazione, escludendo il ritorno a casa di Cotugno, vista la convivenza difficile. Il vigile potrebbe quindi andare a vivere con Mariella.

Michele torna a Radio Golfo 99

Nel frattempo, Michele tornerà a pieno ritmo alla vita lavorativa, rientrando quindi a condurre la trasmissione su Radio Golfo 99.

All'emittente, però, sarà il momento di decidere quale delle due gemelle Cirillo affiancherà il giornalista: Micaela o Manuela. Fra le due sorelle inizierà quindi a esserci tensione, con Serena che proverà a fare da paciere. Inoltre, è bene ricordare che, prima di partire per la Nuova Zelanda con il marito, Silvia aveva chiesto a quest'ultimo di ridurre un po' il carico di lavoro. Resta da capire, però, se oltre al rientro in radio, Saviani continuerà anche la sua attività di inchieste giornalistiche.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Castrese ha provato a togliersi la vita

Nelle precedenti puntate, Castrese si è sentito perso dopo la fine della relazione con Sasà e sotto pressione a causa delle continue richieste dei fratelli Gagliotti di aumentare la produzione.

Castrese ha quindi pensato di farla finita, assumendo una massiccia dose di farmaci. L'intervento tempestivo di Costabile ha evitato il peggio e i medici dell'ospedale San Filippo di Napoli hanno salvato la vita a Castrese. Intanto, quest'ultimo ha fatto coming out con il padre, confessandogli di essere gay.

Spazio anche alle vicende di Marina, che ha chiesto a Luciana di far trapelare agli operai le ultime decisioni di Gennaro Gagliotti.