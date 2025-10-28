Guido e Mariella torneranno insieme nelle prossime puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni dal 3 al 7 novembre confermano che, a un anno dalla loro separazione, i due si riavvicineranno in modo che sembra definitivo.

Nel frattempo, Bice coinvolgerà Mariella in uno dei suoi piani strampalati per recuperare il denaro sottratto da Lello Troncone, spostando così l’attenzione su una vicenda secondaria.

Guido e Mariella tornano insieme

Dopo un anno dal ritorno a Napoli di Claudia e dopo una serie di bugie e tradimenti, Mariella ha deciso di perdonare Guido.

Il percorso intrapreso dall’uomo non è apparso particolarmente ispirato, poiché sembra essere tornato da Mariella più per convenienza che per amore, ma considerando l’andamento della trama è probabile che la questione verrà ripresa.

In ogni caso, con l’arrivo del Natale la famiglia sarà nuovamente unita, resta solo da capire per quanto tempo.

Una serata romantica

Come prevedibile, nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà messa la parola fine alla lunga storia della separazione tra Guido e Mariella. Questa riappacificazione era nell’aria da tempo e le nuove trame sembrano confermare il loro ritorno di fiamma.

A quanto pare, la coppia sarà protagonista di una cena romantica seguita da un momento di grande intimità che sancirà definitivamente la loro riunione.

Il giorno dopo la riconciliazione tra Guido e Mariella, Bice si presenterà a casa loro per parlare con la sua amica. La sorella di Sasà sarà così assorta nei suoi pensieri da non dare peso al fatto che i due abbiano trascorso la notte assieme.

Un posto al sole, trame dal 3 al 7 novembre: Il piano di Bice per recuperare i suoi soldi

Appena Guido lascerà l'appartamento, Bice spiegherà, in modo dettagliato, il suo piano a Mariella. Bice, determinata a recuperare i soldi che Troncone le ha sottratto, ha incaricato una ex dipendente del salone di piazzare delle cimici nell'abitazione dell'uomo.

A quel punto toccherà a Mariella scendere in campo. Dovrà aiutare l’amica a scaricare un’app capace di intercettare le conversazioni di Troncone e scoprire, una volta per tutte, dove ha nascosto il denaro.

Ma la cosa, ovviamente, non sarà affatto semplice. La vigilessa, spiazzata dalla richiesta, deciderà di accettare ma resterà senza parole e inizierà a chiedersi fin dove sarà capace di spingersi la sua vulcanica amica.

Per Mariella si aprirà un periodo tutt’altro che tranquillo. Tra app, microspie e serate passate a decifrare i rumori provenienti da casa Troncone, dovrà fare i conti non solo con la voce di Bice ma anche con quella dell’uomo e del suo inseparabile cane. La pazienza, questa volta, verrà davvero messa alla prova