Rosa troverà finalmente la forza di dire la verità a Pino. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 novembre confermano che la donna avrà un confronto sincero con il suo ex, ma la reazione di quest’ultimo, come prevedibile, non sarà affatto positiva.

Nel frattempo Eduardo verrà accusato di aver aggredito uno dei ragazzi che lo stavano provocando, mentre Silvia verrà informata dei problemi di Gianluca con l’alcol.

Rosa confessa la verità a Pino

Rosa deciderà finalmente di affrontare Pino e di dirgli tutta la verità sul tradimento.

Dopo giorni di esitazione troverà il coraggio di raccontargli cosa è davvero accaduto con il suo ex Damiano, scegliendo la sincerità anche se consapevole che potrebbe costarle molto.

Per Pino sarà un colpo durissimo. Le parole di Rosa lo lasceranno senza fiato e lo spingeranno a riflettere sul loro futuro, ma la sua reazione non sarà per niente pacata. Sconvolto e ferito, il postino prenderà una decisione netta e imprevedibile, destinata a cambiare per sempre il loro rapporto.

Al momento non viene rivelato altro ma lecito pensare che Pino preferirà farsi da parte e troncare una relazione che non ha più le basi per andare avanti.

Eduardo sospettato di aggressione

Peppe Caputo, il giovane con cui Eduardo aveva avuto un violento scontro, verrà ricoverato in gravi condizioni dopo una brutale aggressione.

Tutti gli indizi punteranno subito verso Eduardo, che si troverà travolto dalle accuse e indicato come il principale sospettato. Le anticipazioni non escludono la colpevolezza di Sabbiese ma lasciano intuire che l’uomo possa essere finito vittima di una trappola.

Nel frattempo, la rabbia dei familiari di Peppe esploderà in ospedale. I parenti del ragazzo creeranno non pochi problemi a Rossella e agli altri operatori del reparto, rendendo l’atmosfera sempre più tesa.

Eduardo affronterà giorni difficili, sentendosi solo contro tutti. A sostenerlo resteranno soltanto i suoi affetti più sinceri. Tra loro ci sarà Damiano, pronto a rischiare in prima persona pur di aiutarlo. Il poliziotto prenderà in mano le indagini con l’obiettivo di scoprire chi si nasconde davvero dietro l’aggressione e dimostrare, una volta per tutte, l’innocenza del suo amico.

Silvia deve fare una scelta dolorosa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia farà ritorno al Vulcano e si troverà subito a dover prendere una decisione difficile. Dopo aver ascoltato con attenzione i racconti di Diego e Nunzio, dovrà scegliere come affrontare la situazione con Gianluca.

La proprietaria del locale capirà che la presenza del ragazzo è diventata ormai un problema serio. Ancora in prova, Gianluca ha dimostrato di non riuscire a tenere sotto controllo la sua dipendenza dall’alcol e il suo comportamento ha già creato disagio tra i clienti, compromettendo l’immagine del Vulcano. Nonostante l’affetto sincero che prova per lui, Silvia, con grande dispiacere, deciderà pertanto di non prolungare il contratto. Una scelta dolorosa che scatenerà la reazione furiosa di Gianluca, il cui sfogo renderà l’atmosfera nel locale ancora più pesante.