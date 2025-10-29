Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 novembre su Rai 3 rivelano che Roberto Ferri sarà spietato nei confronti dei fratelli Gagliotti e non avrà alcuna intenzione di fare passi indietro, dato che il suo unico obiettivo sarà rovinarli.

Gianluca, invece, farà perdere le sue tracce dopo il licenziamento dal Vulcano. Nessuno saprà che fine abbia fatto, al punto che Giulia si preoccuperà e deciderà di indagare per scoprire come stanno davvero le cose.

Roberto Ferri sempre più spietato: anticipazioni Un posto al sole 10-14 novembre

Roberto Ferri, dopo essere tornato alla sua quotidianità, sarà sempre più pronto a fare il possibile per incastrare i fratelli Gagliotti e fargliela pagare per il male che gli hanno causato.

Marina, invece, avrà un momento di stallo: dopo aver scoperto della tossicodipendenza di Vinicio, non sembrerà più disposta a sfruttarla per farla pagare a Gennaro, al punto da voler fare un passo indietro.

Il comportamento di Marina finirà per indispettire Roberto Ferri, il quale inizierà a temere un possibile voltafaccia da parte della moglie.

Gianluca scompare nel nulla

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana fino al 14 novembre, rivelano che Gianluca Palladini farà perdere le sue tracce dopo essere stato licenziato dal Vulcano.

Sparirà nel nulla e nessuno saprà che fine abbia fatto. La sua scomparsa allarmerà Giulia, la quale inizierà a temere per la sua vita.

Per fortuna, la sparizione di Gianluca non durerà a lungo: il ragazzo rimetterà piede a Napoli e, Giulia e Luca decideranno di parlargli apertamente, chiedendogli di affrontare i suoi problemi con l'alcol.

Tra Guido e Mariella, invece, tornerà il sereno: la donna si renderà conto di quanto sia importante la presenza del vigile urbano nella sua vita.

Guido aveva chiuso con Mariella negli episodi precedenti della soap opera Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Guido ha scelto di chiudere la storia con Mariella dopo aver perso la testa per Claudia Costa, rientrata a Napoli dopo un lungo periodo di assenza.

Il vigile urbano ha creduto di aver trovato la vera donna della sua vita, al punto da intraprendere una relazione stabile con Claudia, poi naufragata.

I due, infatti, si sono resi conto di non essere compatibili e, a quel punto, Guido ha provato a riprendere in mano le redini della sua storia d’amore con Mariella.