Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in programma dal 20 al 24 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che Eduardo si mostrerà in ansia per il processo che lo attende: una situazione che finirà per agitare profondamente anche sua sorella Rosa e la compagna Clara.

Intanto, Luca comincerà ad avere dei sospetti in merito ai problemi di alcol di Gianluca: per questo motivo, proverà a parlarne con il ragazzo il quale, tuttavia, ingannerà l'ex medico dicendogli che si sta sbagliando.

Eduardo in ansia per il processo: anticipazioni Un posto al sole 20-24 ottobre

Per Eduardo, la situazione diventerà sempre più tesa e preoccupante in vista del processo che lo attende a breve.

L'ex malavitoso si mostrerà in ansia per quelle che potrebbero essere le conseguenze di questo processo: anche Clara non nasconderà la sua paura così come Rosa, che si mostrerà fortemente preoccupata per il fratello.

Eduardo, però, cercherà di sostenere le due donne più importanti della sua vita seppur preoccupato per quelle che potrebbero essere le conseguenze del processo.

Intanto, Rosa si ritroverà a vivere un momento di grande smarrimento anche dal punto di vista sentimentale: la donna, dopo essersi lasciata andare alla passione con l'ex compagno Damiano, si ritroverà in forte crisi.

Tra Rosa e Damiano c'era stato già un riavvicinamento

Rosa aveva già vissuto un momento di crisi poco prima delle vacanze estive, quando tra lei e Damiano ci fu un nuovo momento di tenerezza del tutto inaspettato.

In quella occasione, però, Rosa scelse di andare avanti con Pino, tanto da partire subito dopo con il postino in occasione della loro vacanza estiva.

Eppure, quel momento con Damiano sembra essere rimasto nel suo cuore in modo indelebile, tanto da condizionarla tantissimo: Rosa appare sempre più in crisi con i suoi sentimenti.

Gianluca inganna Luca nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Luca comincerà ad avere dei dubbi sui problemi di Gianluca legati all'alcol e deciderà di parlarne con il diretto interessato per scoprire come stanno le cose.

Gianluca, però, non esiterà a ingannare Luca, precisando di non essere affatto dipendente dall'alcol e di stare tranquillo, perché sarebbe tutto sotto controllo.

Luca, però, non si mostrerà affatto sereno, decidendo di esporre tutte le sue preoccupazioni anche a Giulia.

Nel frattempo, il programma radiofonico condotto da Manuela e Micaela si avvierà verso le battute finali, dato il ritorno di Michele a Napoli dopo il viaggio con Silvia: a questo punto, però, solo una delle due gemelle affiancherà il giornalista nella sua trasmissione.