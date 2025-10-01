Nella puntata di Un posto al sole andata in onda martedì 30 settembre, c’è stata la partenza di Silvia e Michele. Un addio che per molti fan è apparso inaspettato e gestito con una certa fretta, fatto con l’unico obiettivo di lasciare spazio ad altre storyline

Il trasferimento in Nuova Zelanda ha messo in allarme il pubblico, timoroso che si tratti di un saluto definitivo. In effetti, la destinazione è piuttosto lontana: è vero che lì vivono Anna Boschi e Alessandro Palladini, ma un distacco così repentino ha spiazzato tutti.

A seguire un’analisi approfondita di questa vicenda

Silvia e Michele lasciano il loro appartamento a Guido

Va detto che questo viaggio è sembrato, sin da subito, più un espediente narrativo realizzato per giustificare il ritorno di Guido a Palazzo Palladini che non una decisione funzionale ai personaggi di Silvia e Michele.

Non era necessaria una vacanza così lunga e in un luogo così lontano e, soprattutto, non lo era lasciare casa a Del Bue, considerando che Rossella vive in quel palazzo con Nunzio in un appartamento decisamente più piccolo.

In ogni caso i due hanno deciso di aiutare il loro amico, dimenticando che Guido si era comportato molto male in passato nell’appartamento di Michele. Inoltre, non è nemmeno chiaro se gli verserà un affitto.

Nel complesso, insomma, questa scelta è apparsa piuttosto strana e poco credibile.

Trame chiuse in fretta

Una delle critiche più frequenti mosse dai fan di Un posto al sole a questa storyline riguarda la chiusura troppo rapida delle trame. Dopo una luna costruzione si chiude velocemente la vicenda che legava Michele allo scandalo del caporalato e, soprattutto, la storyline di Agata viene archiviata in fretta e furia. La medium, risvegliatasi dal coma, ha ammesso di aver perso i poteri, mentre Michele l'ha salutata in modo sbrigativo rivelando di aver fatto il suo nome alle forze dell’ordine. Considerato che lei otteneva le rivelazioni in modo paranormale, questa scelta potrebbe metterla nei guai, ma probabilmente non sentiremo più parlare di lei, la vicenda può quindi dirsi chiusa.

Su Silvia va detto che non aveva trame forti di recente se non quelle legate a Michele. Resta, però, insolito che parta dall’oggi al domani lasciando il suo amato bar nelle mani di Nunzio e Diego. Una decisione apparsa poco credibile, soprattutto ricordando che fino a poco tempo fa il locale andava male e che Nunzio ha rilevato una parte dell’attività con dei soldi prestatigli da Michele

Vacanza o addio definitivo

La questione che appassiona maggiormente i fan riguarda l’addio di Silvia e Michele. Molti fan si sono chiesti se i due torneranno o no e a quanto pare proprio di sì

Alberto Rossi, volto di Michele, ha rassicurato tutti confermando che il suo posto non è in discussione. Anche Luisa Amatucci, che interpreta Silvia, ha smentito le voci di addio e ha respinto le fake news in merito a una malattia che l’avrebbe costretta a lasciare Un posto al sole. Insomma non è chiaro per quanto tempo saranno via i due, ma c'è la conferma che rientreranno