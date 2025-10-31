Dopo la breve apparizione di mercoledì, nella puntata di Un Posto al Sole andata in onda venerdì 31 ottobre, il pubblico ha potuto osservare meglio la nuova Irene Sartori.

L’episodio di Halloween ha offerto il contesto perfetto per mostrare quanto il personaggio sia cresciuto: la giovane Irene è apparsa più matura, con atteggiamenti da piccola adolescente, arrivando persino a chiedere ai genitori di poter restare a casa da sola.

Irene disubbidisce ai genitori

La ragazzina, vestita da streghetta con un costume che ricordava quello già indossato in passato da Greta Putaturo, ha rivelato un carattere più deciso rispetto alla sua predecessora. È apparsa più grande, quasi adolescente e ha mostrato un certo disagio all’idea di partecipare a una festa per bambini, preferendo invece restare a casa. Un piccolo gesto che però segna una vera evoluzione del personaggio, ora più consapevole e maturo.

Il rapporto col nonno

Un aspetto che non è cambiato, e che anzi potrebbe offrire nuovi spunti narrativi, riguarda il legame tra Irene e suo nonno Roberto Ferri. L’uomo ha sempre avuto un debole per la nipotina e anche stavolta non ha esitato a proteggerla davanti ai genitori.

La ragazzina, infatti, aveva disobbedito guardando di nascosto un film horror e, spaventata, era scappata a casa del nonno. È stato proprio lui ad accoglierla e a giustificarla, confermando ancora una volta quel legame speciale che li unisce e che la soap sembra pronta ad approfondire nelle prossime puntate.

Il pubblico dopo il recasting di Irene: 'È diventata una quindicenne'

Il cambio di attrice di Irene Sartori rimane ancora top trend trai i commenti relativi ad Un posto al sole. Durante la puntata del 31 ottobre, dedicata ad Halloween, si è voluto sottolineare come Irene stia crescendo e attraversando una piccola fase di ribellione legata all’adolescenza, incentrata sul “risveglio” della piccola ribelle.

Il post più commentato e condiviso della giornata è stato quello dell’attrice comica e fan di Un posto al sole, Michela Giraud, che sintetizza con tono divertito lo stupore generale: "Ma Irene da quando è diventata un’adolescente?". Una battuta che ha scatenato una valanga di reazioni sul “salto anagrafico” del personaggio.

Tra i commenti più citati spiccano frasi come "Ma Irene è cresciuta tutta in una notte?!?". Non mancano, però, anche gli apprezzamenti per la nuova energia portata nel ruolo, come quello di un fan che esclama: "La nuova Irene ci piace… in piena ribellione pre-adolescenza". C’è anche chi, con un pizzico di ironia, lancia un avvertimento ai genitori televisivi della ragazza: "Irene è come il nonno. Poveri Filippo e Serena! Prevedo anni movimentati!".