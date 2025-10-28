Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 10 al 14 novembre su Rai 3, rivelano che Gianluca scomparirà nel nulla dopo il licenziamento dal Vulcano.

Intanto, il rapporto tra Eduardo e Clara entrerà in una fase di crisi, mentre Damiano indagherà sull'aggressione a Peppe, cercando di arrivare al nome del vero responsabile di quanto è accaduto.

Gianluca scompare nel nulla: anticipazioni Un posto al sole 10-14 novembre

La reazione di Gianluca, dopo la notizia del licenziamento, non sarà delle migliori. Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole rivelano che il figlio di Alberto farà perdere le sue tracce, al punto da allarmare i suoi cari.

Giulia sarà in forte ansia per le sorti del ragazzo: sarà preoccupata per le intemperanze dettate dal problema dell'alcol, le quali spingeranno Giulia a prendere una decisione drastica e inaspettata.

Intanto, Bice non si rassegnerà all'idea di rinunciare ai soldi che Lello le ha rubato, mentre Guido e Mariella si mostreranno sempre più vicini e complici.

Clara ed Eduardo in forte crisi, Marina scuote Ferri

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che il rapporto tra Eduardo e Clara entrerà in forte crisi e i due si ritroveranno ai ferri corti.

Marina, invece, vivrà un momento di profonda crisi, dopo che si renderà conto di non voler sfruttare la tossicodipendenza di Vinicio per incastrare e mettere fuori gioco Gennaro Gagliotti circa la gestione dei Cantieri Flegrei.

Questa presa di posizione della donna, però, finirà per allarmare Roberto, che vorrebbe fare di tutto per lasciare i Gagliotti fuori dai giochi.

Per tale motivo, Ferri cercherà in tutti i modi di convincere Marina a restare dalla sua parte. Novità anche per Micaela che, nei prossimi episodi della soap, si ritroverà in forte crisi e non riuscirà a venirne fuori.

Marina aveva scoperto la verità su Vinicio negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Marina si è detta pronta a tutto pur di farla pagare a Gennaro Gagliotti per il modo in cui aveva cercato di sottrarle la gestione dei Cantieri.

La dark lady, avendo notato atteggiamenti strani da parte di Vinicio, ha scelto di cominciare a seguirlo fino a scoprire la verità sul suo conto.

Grazie a un detective, Marina è entrata in possesso di alcuni scatti compromettenti di Vinicio, che testimoniavano la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti.