Le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 ottobre, rivelano che Gennaro Gagliotti farà una nuova visita neurologica, grazie alla quale scoprirà che potrebbe recuperare la vista.

L'uomo, però, porterà avanti il suo piano diabolico ai danni di Roberto e non avrà alcuna intenzione di comunicare l'importante notizia ricevuta.

Intanto, Marina si renderà conto degli atteggiamenti sempre più strani di Vinicio, motivo per il quale deciderà di indagare e di tenerlo sotto controllo, fino ad arrivare ad incastrarlo per la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Gennaro senza scrupoli: anticipazioni Un posto al sole 27-31 ottobre

Gennaro si sottoporrà a una nuova visita neurologica, grazie alla quale scoprirà che potrebbe recuperare al più presto la vista e tornare a stare bene.

Per Gagliotti, però, si tratterà di una notizia che non avrà alcuna intenzione di rendere pubblica: il suo obiettivo sarà quella di celarla a tutti, così da poter portare avanti la sua guerra nei confronti di Roberto. Lo scopo è quello di cercare di fare il possibile per incastrarlo e fargliela pagare.

Intanto, proprio Roberto si ritroverà a riflettere in merito al possibile patteggiamento da accettare: Marina cercherà in tutti i modi di convincerlo a deporre l'ascia da guerra nei confronti di Gagliotti.

Marina incastra Vinicio Gagliotti

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Vinicio comincerà a dare i primi segnali di astinenza dalla droga.

L'atteggiamento ambiguo del ragazzo non passerà inosservato agli occhi di Marina Giordano, la quale si renderà conto subito che c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda e deciderà di indagare per scoprire come stanno le cose.

Marina riuscirà a incastrare Vinicio grazie all'aiuto di un investigatore privato, il quale seguendo il ragazzo lo coglierà proprio nel momento dell'acquisto delle sostanze stupefacenti. Le foto saranno la prova chiave nelle mani di Marina per attuare la sua vendetta nei confronti di Gagliotti.

Silvia e Michele, invece, dopo un periodo di assenza rimetteranno piede a Napoli e saranno pronti a riprendere i loro impegni professionali, tra cui quello con il programma radiofonico che attende il giornalista.

Michele aveva salvato la vita a sua figlia Rossella negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti della soap opera, Michele aveva vissuto dei momenti di paura dopo che sua figlia Rossella si ritrovò vittima della perfidia del primario Fusco.

La ragazza rischiò di essere colpita da un colpo di arma da fuoco in ospedale ma, per fortuna, venne salvata in tempo proprio dall'arrivo tempestivo di Michele che riuscì a farle da scudo e in questo modo evitò che potesse essere gravemente ferita.