Un evento drammatico sta per travolgere la famiglia Altieri. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Castrese proverà a togliersi la vita e verrà trasportato d'urgenza in ospedale.

Nei giorni scorsi si era parlato del suo ricovero e molti avevano ipotizzato che fosse legato a un forte stress fisico e mentale. Ora, invece, è arrivata la conferma che il maggiore dei fratelli Altieri proverà a compiere un gesto estremo.

Castrese tra la vita e la morte, la corsa disperata in ospedale

Attraversando la sua proprietà, Costabile si imbatterà in una scena agghiacciante.

L'ex di Manuela troverà il fratello Castrese riverso a terra privo di sensi e con una boccettina stretta nel pugno. Preso dal panico, penserà subito al peggio, convinto che abbia tentato il suicidio ingerendo qualche farmaco. Senza perdere tempo lo farà ricoverare e avviserà Mariella, che in quel momento si troverà con Sasà, l'ex compagno di Castrese.

La notizia lascerà entrambi sconvolti e Cerruti si sentirà travolto dai sensi di colpa, convinto che la disperazione dell'uomo possa essere legata alla loro rottura. I due si precipiteranno in ospedale con l'angoscia nel cuore, pronti ad affrontare qualsiasi verità li attenda.

Mariella e Sasà in ansia, Espedito minimizza

Poco dopo giungerà anche Espedito, il padre di Castrese, che reagirà con un atteggiamento irritante e arrogante.

Sosterrà che suo figlio non sarebbe mai capace di un gesto simile, attribuendo tutto allo stress causato dai Gagliotti e parlando di un semplice errore con i farmaci. Costabile, pur scosso, gli darà ragione, ma Mariella e Sasà si scambieranno uno sguardo colmo di scetticismo.

Mariella, spinta dall'intesa con Cerruti, esprimerà apertamente il suo dubbio, affermando che non si ingeriscono così tante pillole per sbaglio. Quando finalmente giungerà la notizia che Castrese è fuori pericolo, Espedito e Costabile si precipiteranno a trovarlo, mentre Sasà li osserverà allontanarsi con un'amarezza che gli spezzerà il cuore.

Espedito viene a conoscenza dell'omosessualità di suo figlio?

Le anticipazioni di Upas rassicurano sulle condizioni di Castrese.

L'uomo risulterà fuori pericolo, tuttavia servirà un'analisi più profonda sul suo stato mentale. Il gesto che lo ha portato al crollo nasce da molteplici fattori, tra cui dover rinunciare ai suoi principi nel lavoro delle mozzarelle e un ritmo di produzione ormai insostenibile. Inoltre, l'assenza di Sasà peserà ogni giorno di più, fino a provocargli un cedimento fisico e psicologico che lo porterà a perdere i sensi. Sarebbe però un errore ignorare il peso del segreto che Castrese custodisce da tempo, legato alla sua omosessualità.

Quando Espedito raggiungerà il letto d'ospedale del figlio, reagirà in modo inatteso. Invece di mostrare preoccupazione, cercherà di minimizzare l'accaduto parlando della forza e della solidità della loro famiglia.

Mariella, però, non resterà in silenzio. Scossa dall'ansia per il nipote, interverrà decisa e metterà Espedito di fronte a una verità scomoda rimasta nascosta per troppo tempo.

Le anticipazioni non svelano cosa gli dirà esattamente, ma l'ipotesi più credibile è che Mariella scelga di rivelargli l'omosessualità di Castrese. Resta da capire come reagirà il patriarca degli Altieri, noto per le sue convinzioni rigide e i discorsi spesso omofobi che lo hanno reso uno dei personaggi più controversi della fiction. Il dramma sfiorato potrebbe però aprirlo a un diverso punto di vista.