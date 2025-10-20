Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 ottobre, rivelano che Michele e Silvia torneranno a Napoli dopo un breve periodo di assenza.

Il giornalista, però, dopo aver fatto delle promesse alla compagna, finirà per ingannarla dato che il suo obiettivo sarà quello di gettarsi a capofitto nel lavoro.

Intanto, Vinicio comincerà a diventare pericoloso per la sua astinenza dalle sostanze stupefacenti: il comportamento irruento del ragazzo verrà notato da Marina Giordano, la quale deciderà di indagare per scoprire cosa sta accadendo.

Michele inganna Silvia: anticipazioni Un posto al sole 27-31 ottobre

Per Michele e Silvia arriverà il momento di ritornare a casa dopo un breve periodo di assenza: i due saranno pronti a riprendere in mano le redini della loro vita e, in particolar modo il giornalista, non sembrerà affatto intenzionato a portare avanti le promesse fatte alla compagna in precedenza.

Michele, infatti, finirà per ingannare Silvia, facendole credere che non si dedicherà più anima e corpo solo al suo lavoro: una volta rientrato a Napoli, il giornalista tornerà subito a concentrarsi unicamente alla sua attività professionale.

Intanto, Gennaro si sottoporrà a una nuova visita neurologica, in seguito alla quale scoprirà che, ben presto, potrebbe tornare ad acquistare la vista.

Vinicio Gagliotti diventa pericoloso nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Vinicio Gagliotti comincerà a diventare sempre più pericoloso, data la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, in un momento di forte astinenza, assumerà un atteggiamento particolarmente irruento che non passerà inosservato agli occhi di Marina Giordano.

La dark lady della soap opera si renderà conto subito che c'è qualcosa che non va e deciderà di tenere sotto controllo Vinicio, al punto da farlo pedinare da un investigatore privato fino a scoprire la verità sulla sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Vinicio era rientrato a Napoli per assistere suo fratello Gennaro Gagliotti

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Vinicio era rientrato a Napoli con Alice dopo l'aggressione subita da suo fratello Gennaro, ricoverato in ospedale in condizioni serie.

Il ragazzo si era preso cura di suo fratello in quel momento di grande difficoltà, decidendo di occuparsi in prima persona degli affari di famiglia per evitare un possibile tracollo finanziario.

In seguito, però, Vinicio scelse di non lasciare più Napoli, mandando così all'aria anche la sua relazione con Alice, intenzionata, invece, a costruire il suo futuro lontano dalla città partenopea.