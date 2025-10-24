Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 27 al 31 ottobre alle 20:45, promettono grandi emozioni e colpi di scena. Alberto e Luca sono sempre più preoccupati per Gianluca, il cui comportamento rischia di peggiorare. Intanto, Roberto Ferri si trova in un difficile confronto con Marina riguardo al suo futuro legale, mentre Gennaro scopre un’inaspettata notizia sulla sua salute. Nel frattempo la rivalità tra le gemelle Micaela e Manuela per il programma "Mica e Michi" si intensifica.

La lotta di Gianluca e il confronto tra Ferri e Marina

Alberto e Luca sono preoccupati per Gianluca, che sembra sempre più in balia delle sue intemperanze. Nonostante i tentativi di Luca e Giulia di farlo aprire sui suoi problemi, Gianluca continua a chiudersi in se stesso, alimentando ancor di più le preoccupazioni di chi gli sta intorno. Nel frattempo Roberto Ferri è riluttante a patteggiare, nonostante le pressioni di Marina e l'avvocato La Rocca. La tensione tra Roberto e Marina è palpabile e potrebbe sfociare in un conflitto dalle conseguenze imprevedibili.

Gennaro, Vinicio e la battaglia delle gemelle

Gennaro, dopo la visita neurologica, scopre che potrebbe recuperare la vista, ma decide di mantenere segreta questa speranza.

Vinicio intanto mostra segni di astinenza dalla droga, suscitando i sospetti di Marina che decide di indagare più a fondo. Nel frattempo le gemelle Micaela e Manuela continuano la loro battaglia per il controllo del programma radiofonico "Mica e Michi", costringendo Serena a intervenire per evitare che la rivalità le porti a lavorare senza compenso.

Nella puntata precedente di Un posto al sole

Nella puntata precedente della soap, andata in onda venerdì 24 ottobre, Luca ha espresso le sue preoccupazioni a Giulia riguardo alla possibile dipendenza di Gianluca dall'alcol, ma il ragazzo ha rassicurato entrambi. Intanto l’avvocato La Rocca è riuscito a ottenere i domiciliari per Roberto Ferri, cercando, con l'aiuto di Marina e Filippo, di convincerlo a considerare il patteggiamento.

Inoltre, con il ritorno imminente di Michele, si fa sempre più intenso il dibattito su quale delle gemelle, Micaela o Manuela, lo affiancherà nella conduzione del programma radiofonico.

Chi interpreta le gemelle Manuela e Micaela Cirillo in Un posto al sole

Nel cast della soap, le gemelle Manuela e Micaela Cirillo hanno oggi il volto di Gina Amarante, attrice napoletana che dal 2022 ha raccolto l’eredità di Cristiana Dell’Anna, dando nuova linfa a due dei personaggi più complessi e amati della soap di Rai 3. Manuela, più dolce e razionale, è la sorella che in passato ha vissuto una tormentata storia d’amore con Niko Poggi, mentre Micaela, più istintiva e ribelle, è la madre biologica di Jimmy, nato da un inganno che ha segnato profondamente il legame tra le due sorelle.

Dopo anni di assenza, le gemelle sono tornate a Napoli con nuove consapevolezze, intrecciando ancora una volta i propri destini con quelli della famiglia Poggi. Con una recitazione capace di restituire due anime opposte ma complementari, Gina Amarante riesce a dare credibilità e profondità a entrambe, confermandosi una delle interpreti più versatili e riconoscibili del panorama televisivo italiano.