Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda fino al 10 ottobre rivelano che la storia d’amore tra Rosa e Pino giungerà al capolinea. La crisi avrà inizio nella puntata di venerdì 3 ottobre, quando Picariello capirà che il suo compagno non si fida di Eduardo e andrà su tutte le furie. Ma non è tutto, perché proprio Rosa nel corso dei nuovi appuntamenti si riavvicinerà notevolmente a Damiano.

Rosa lascia Pino

Durante una cena, Rosa scoprirà che Pino ha evitato più volte di andare a casa sua per non incontrare Eduardo. Il postino, con candore, ammetterà di non sentirsi a proprio agio con il fratello di Rosa, ma quest'ultima prenderà quelle parole come un affronto personale.

Picariello inveirà contro il suo compagno, accusandolo di avere offeso lei e la sua famiglia e di averla profondamente delusa con il suo atteggiamento. Pino incasserà il colpo e accetterà la pausa del loro rapporto.

Un posto al sole: Damiano si riavvicina alla sua ex ma pensa sempre a Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rosa e Damiano vivranno un riavvicinamento causato in modo indiretto da Eduardo. I due si ritroveranno, infatti, uniti dall’obiettivo comune di aiutare Sabbiese a rimettersi in sesto e a trovare un lavoro.

Attenzione però, perché Damiano sembrerà intenzionato a recuperare il suo rapporto con Viola e Rosa, dopo avere lasciato Pino, potrebbe andare incontro all’ennesima delusione.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 6 al 10 ottobre: Damiano affronta Grillo, Filippo vuole aiutare suo padre

Damiano affronterà Grillo e gli chiederà di lasciare in pace Eduardo. Nel frattempo anche Clara si muoverà per aiutare suo marito e chiederà consiglio a Niko e Giulia, ma le cose non andranno come avrebbe sperato.

Filippo andrà a trovare suo padre in carcere e avrà un intenso confronto con lui. Nel frattempo Roberto deciderà di mettere fine alle angherie di Rosario muovendosi in prima persona per regolare i conti.

Marina, stanca dell’atteggiamento dei fratelli Gagliotti, escogiterà un piano per estrometterli una volta per tutte dai cantieri.

Nonostante i problemi di Gianluca Palladini con l'alcol, Diego gli proporrà di lavorare al Vulcano come barman.

Il ragazzo accetterà con entusiasmo ma Alberto, inizialmente, non la prenderà affatto bene. L'intervento di Luca metterà però le cose a posto.

Mariella deciderà di perdonare Guido e riaccoglierlo in casa con lei e Lollo, tuttavia vederlo al Vulcano assieme a Claudia le farà riaffiorare dubbi e paure.

Renato troverà un modo molto originale per sopperire all’assenza di Raffaele.

Rossella dovrà accettare, a malincuore, che Riccardo non potrà mai esserle semplicemente amico.