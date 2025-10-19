Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rosa dovrà affrontare uno dei momenti più delicati della sua vita. Dopo aver ceduto alla passione con Damiano, si ritroverà divisa tra il cuore e la ragione.

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 20 al 24 ottobre rivelano che Pino proverà a cercare un chiarimento presentandosi a Palazzo Palladini con un mazzo di fiori, ma Rosa non avrà il coraggio di sostenere il suo sguardo.

Pino cerca di farsi perdonare

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Pino si recherà a Palazzo Palladini per consegnare a Rosa un mazzetto di fiori.

Un gesto semplice ma carico di significato, fatto dall'uomo con il cuore per ottenere il perdono e superare il periodo difficile che li ha allontanati. Rosa, colpita dall’attenzione, si sentirà gratificata, ma anche profondamente in colpa.

La donna eviterà di incrociare il suo sguardo perché ancora fortemente rubata dal momento di passione vissuto il giorno prima con Damiano.

Damiano promette a Rosa un futuro insieme

Rosa sarà determinata a non ricadere negli errori del passato. Altre volte lei e Damiano si sono riavvicinati, ma senza che le cose cambiassero davvero. Questa volta però lui le ha promesso che sarà diverso, che desidera un futuro solido, ossia una famiglia e una vita condivisa con lei e il piccolo Manuel.

Le sue parole sembreranno sincere e convincenti tuttavia Damiano vacillerà alla prima vera prova.

L’uomo infatti non rivelerà a Viola quanto accaduto tra lui e la sua ex. Forse perché in attesa di un momento più adatto oppure perché, in cuor suo, spererà ancora di poter tornare con lei.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre:

Eduardo cercherà di infondere fiducia in Rosa e Clara in vista del processo. Tuttavia l’uomo rischierà di lasciarsi nuovamente trascinare dalle provocazioni dei ragazzi del quartiere compromettendo in modo definitivo la sua posizione.

Un riconoscimento professionale del tutto inaspettato rafforzerà l’intesa tra Riccardo e Rossella suscitando in Nunzio un sentimento di gelosia difficile da nascondere.

Alfredo, spinto dal rimorso e dall’affetto sincero che nutre per Cotugno, deciderà di tornare alla residenza del barone ma gli eventi prenderanno una piega imprevedibile. Cotugno infatti chiederà al suo maggiordomo, come prova di lealtà, di sottrarre del cibo a Guido.

Intanto Raffaele farà ritorno a Palazzo Palladini portando sollievo e gioia a Renato.

Castrese si dimostrerà risoluto nel voler recuperare ciò che i fratelli Gagliotti gli hanno sottratto con la forza.

L’avvocato La Rocca spingerà Ferri a dichiararsi colpevole per ottenere i domiciliari. Marina e Filippo tenteranno di convincere Roberto ad accettare la proposta considerandola l’unica strada percorribile.

Gianluca continuerà a celare la propria dipendenza dall’alcol anche se Luca all’inizio e successivamente anche Giulia e Alberto inizieranno a notare segnali che li porteranno a capire la gravità della situazione.

Il programma radiofonico condotto da Micaela e Manuela si avvierà alla chiusura con il prossimo ritorno di Michele. Resta da vedere quale delle due prenderà parte alla nuova edizione accanto al giornalista.