Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà ad affrontare la difficile battaglia di Gianluca contro la dipendenza dall’alcol. Il ragazzo non riuscirà più a nascondere il suo disagio e sarà Luca il primo ad accorgersi che qualcosa non va. Preoccupato, il dottor De Santis deciderà di parlarne con Giulia e con Alberto nella speranza di trovare un modo per aiutarlo.

La situazione precipiterà poco dopo, quando Gianluca porterà il suo problema anche al Vulcano. Il suo comportamento creerà serie difficoltà a Nunzio e Diego, che si troveranno così costretti a gestire una situazione sempre più tesa e imprevedibile.

Un posto al sole: Gianluca viene scoperto

Finora Gianluca ha mantenuto il massimo riserbo sul suo problema con l’alcol, ma Nunzio al Vulcano ha già notato che assaggia troppo spesso i suoi stessi cocktail. Il primo a rendersi però davvero conto della gravità della situazione sarà Luca. L’uomo, insieme a Giulia, proverà a parlarne con calma al ragazzo, ma lui si chiuderà in se stesso e cercherà di minimizzare l’accaduto.

Di fronte al comportamento di Gianluca, Luca non potrà fare altro che avvisare Alberto della delicatezza e della serietà della situazione.

Alberto prova a parlare a suo figlio

Gianluca sarà assorto nei suoi pensieri quando al Vulcano entreranno suo padre Alberto e Luca. Al ragazzo basterà uno sguardo dei due uomini per capire che sono lì per affrontarlo riguardo al suo problema con l’alcol.

La tensione salirà rapidamente e il giovane Palladini si infurierà, convinto di essere giudicato da tutti.

Gianluca prima tenterà di ferire il padre rinfacciandogli le sue assenze, poi accuserà Luca di tradimento per aver raccontato tutto ad Alberto, ma le parole di De Santis lo spiazzeranno. Il dottore gli farà notare che anche lui, in passato, si era comportato nello stesso modo quando aveva informato Giulia dei suoi spostamenti a Siena. Sarà un confronto amaro che lascerà Gianluca svuotato e carico di rabbia repressa.

Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: problemi al Vulcano

Dopo lo scontro con Luca e Alberto, Gianluca cercherà di cancellare ogni pensiero rifugiandosi di nuovo nell’alcol.

La serata al Vulcano prenderà una piega inaspettata. Ubriaco, il ragazzo perderà il controllo e seminerà il caos nel locale. Diego e Nunzio saranno costretti a prendere seri provvedimenti per riportare la calma, ma la situazione sfuggirà di mano e metterà a rischio l’immagine del bar.

Un episodio destinato ad avere conseguenze per tutti, mostrando quanto la sofferenza di Gianluca sia diventata ormai una bomba pronta a esplodere, trascinando con sé anche chi gli vuole bene ma non sa più come aiutarlo.