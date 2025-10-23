Le nuove trame di Un posto al sole, per le puntate in onda dal 3 al 7 novembre, rivelano che Damiano si ritroverà a dover indagare su una violenta aggressione che si è verificata a Napoli, la quale potrebbe avere delle amare conseguenze sul conto di Eduardo Sabbiese.

Intanto, Rosa si renderà conto di essere sempre più in crisi: esortata dalla sua amica del cuore Clara, si renderà conto di dover affrontare la realtà dei fatti con Pino, al punto da decidere di affrontarlo in prima persona.

Damiano indaga su un'aggressione: anticipazioni Un posto al sole 3-7 novembre

Damiano sarà chiamato a far luce su un'aggressione che si verificherà a Napoli, la quale potrebbe avere delle implicazioni gravi e inquietanti per Eduardo, già alle prese con una situazione complicata dal punto di vista legale.

Tale vicenda produrrà delle conseguenze nefaste su Peppe Caputo, il quale verrà ritrovato in gravi condizioni.

Damiano, però, non vorrà credere nella colpevolezza del suo amico Eduardo e si impegnerà con tutte le sue forze per cercare di dimostrare che non è stato lui l'artefice di quanto è accaduto.

Intanto, Mariella, stressata dalla sua amica Bice, riuscirà a trovare sempre più conforto tra le braccia di Guido: il loro rapporto migliorerà sensibilmente, come ai vecchi tempi.

Rosa in crisi e affronta Pino

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 3 al 7 novembre, inoltre, rivelano che Rosa si renderà conto di non poter andare avanti con la sua crisi sentimentale che la sta mettendo a durissima prova.

La madre di Manuel sentirà il bisogno di dover reagire e di dover fare delle scelte importanti che possano permetterle di riprendere in mano le redini della sua vita.

Incoraggiata dall'amica del cuore Clara, Rosa deciderà di essere sincera con Pino e lo affronterà facendogli presente ciò che è successo con Damiano.

Silvia, invece, dopo essere rientrata a Napoli, si ritroverà a dover fare i conti con la crisi che sta vivendo il suo locale: la madre di Rossella sarà costretta ad operare dei tagli.

Ad avere la peggio sarà Gianluca, assunto da pochissimo tempo, il quale scoprirà la notizia del licenziamento immediato.

Tra Rosa e Damiano si era riaccesa la fiamma della passione a Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Rosa aveva cercato di stare alla larga da Damiano ma senza riuscirci. La donna aveva sempre sofferto per la fine della relazione con il padre di suo figlio e, in un primo momento, per lei non fu semplice accettare la nuova vita del poliziotto al fianco di Viola. Col passare del tempo, però, il rapporto tra Damiano e Viola si è incrinato al punto che il poliziotto si lasciò andare a un momento di intensa passione con Rosa, lasciandosi alle spalle le loro incomprensioni.