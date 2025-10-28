Martedì 28 ottobre si è registrata una puntata di Uomini e donne piuttosto movimentata: le anticipazioni che ha postato Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, infatti, svelano che Federico Mastrostefano non ha nascosto il suo fastidio quando ha visto Agnese De Pasquale baciare Roberto davanti a tutti.

La gelosia di Federico

Il 27 e il 28 ottobre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e tra le anticipazioni più spiazzanti che sono trapelate ci sono sicuramente quelle sulla svolta che Agnese ha deciso di dare alla sua vita sentimentale.

Dopo aver "rincorso" Federico per più di un mese, la dama ha deciso di voltare pagina e di riavvicinarsi a Roberto: nel corso delle riprese che si sono svolte questo martedì, i due hanno raccontato che tra loro procede tutto a gonfie vele e l'hanno confermato scambiandosi lunghi baci durante un ballo.

Quando Maria De Filippi stava per cambiare argomento, Mastrostefano ha chiesto la parola e si è lamentato del comportamento che la dama ha avuto nell'ultimo periodo: secondo il cavaliere, infatti, De Pasquale si sarebbe consolata troppo in fretta perché fino ad una settimana fa piangeva ancora per lui.

Federico, inoltre, ha ammesso che ha provato fastidio vedendo Agnese tra le braccia di un altro uomo.

La curiosità dei telespettatori

La gelosia che ha mostrato Federico dopo aver visto Agnese insieme a Roberto, incuriosisce molti fan di Uomini e donne.

"Quando andrà in onda, questa puntata farà il 70% di share", "Finalmente si è svegliato", "Abbiamo aspettato tanto questo momento", "Brava Agnese, ha fatto benissimo a baciarlo davanti a tutti", "Agnese si è svegliata, era ora", "Ha avuto un problema alla vista, adesso è tornata in sé", si legge su X il 28 ottobre.

Il motivo per cui questa registrazione farà 70% di share pic.twitter.com/BIJMaamP7v — giulia (@gabrielsniceass) October 28, 2025

La puntata dedicata a Ciro, Cristina, Gianmarco e Martina

Prima di occuparsi di Federico, Agnese e degli altri protagonisti del trono Over, il 28 ottobre Maria De Filippi ha assistito ad un confronto in studio tra Gianmarco, Cristina e Ciro.

Le anticipazioni svelano che Martina ha deciso di non partecipare alla registrazione odierna perché non voleva rivedere l'ex fidanzato, ma ci ha pensato Steri a difenderla dalle critiche e dagli attacchi di tutti.

L'ex tronista ha confermato che la sua frequentazione con De Ioannon è cominciata solo dopo che entrambi sono tornati single, e che attualmente non si considerano una coppia.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, questo faccia a faccia sarebbe avvenuto in una puntata a se stante, quindi i fan sperano di vederla il più presto possibile su Canale 5, come è già accaduto con lo speciale dedicato ad alcune coppie dell'ultima edizione di Temptation Island.