Si sono appena concluse le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne, e Fanpage ha pubblicato le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute in studio. Nel corso della registrazione del 21 ottobre, dunque, Agnese De Pasquale ha lasciato gli Elios in preda all'ira a causa dei continui tentennamenti di Federico Mastrostefano sul loro rapporto. La tronista Sara Gaudenzi, invece, ha annullato l'esterna che avrebbe dovuto fare con Thomas perché ha preferito incontrare Marco, che inizia a piacerle molto.

I baci e poi la discussione davanti alle telecamere

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 21 ottobre, è arrivata la conferma di una segnalazione che circolava sul web da alcune ore: Federico e Agnese si sono visti e baciati dopo aver partecipato alle riprese di lunedì scorso, e sono stati loro stessi a raccontarlo questo martedì.

Stando alle anticipazioni del web, però, l'idillio tra il cavaliere e la dama è durato poco: quando Mastrostefano ha ribadito che non si sente attratto al cento per cento da De Pasquale, quest'ultima ha perso le staffe ed è uscita dallo studio.

Il legame tra i due, dunque, continua ad essere altalenante e la colpa è soprattutto di Federico, che non riesce a fidarsi completamente di Agnese e dei sentimenti che prova per lei.

La nuova tronista di sbilancia

Gli spoiler che sono trapelati sul trono Classico, invece, riguardano soprattutto Sara e una decisione che ha preso durante la settimana.

La nuova tronista di Uomini e donne, infatti, ha deciso di annullare l'esterna che avrebbe dovuto fare con Thomas e poi ha chiesto alla redazione di poter vedere Marco.

Tra i due c'è un'intesa molto forte, tant'è che lei ha sciolto tutte le riserve che aveva fino a poco tempo fa: nel corso della registrazione del 21 ottobre, infatti, Sara ha ammesso che Marco le piace molto sia caratterialmente che fisicamente, anzi ha precisato che le è venuta voglia di dargli un bacio quando erano in esterna da soli.

Nessuna notizia su Jakub

Tra le anticipazioni che sono trapelate fino a questo momento, non c'è nulla su Jakub e su quello che è successo dopo che lui ha deciso di diventare un corteggiatore di Sara.

La scorsa settimana, infatti, il modello si è autoeliminato dopo aver litigato con Cristiana, ma Gaudenti l'ha fatto richiamare per proporgli di iniziare una conoscenza con lei.

Per adesso non si è saputo nulla su un'eventuale esterna tra i due, o sulla reazione che potrebbe aver avuto l'altra tronista di Uomini e donne per provare a riconquistare il suo ex pretendente.

Per questa settimana le riprese sono terminate, quindi per avere altre informazioni si dovrà aspettare almeno lunedì prossimo.