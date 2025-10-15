Il 15 ottobre sono trapelate nuove anticipazioni su quello che è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne di martedì scorso, ed è stato Lorenzo Pugnaloni a diffonderle sui social. Dopo aver appreso la notizia che Jakub ha accettato di diventare un corteggiatore di Sara Gaudenzi, Cristiana Anania l'ha accusato di partecipare al programma solo per visibilità e questo ha spinto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari ad andarle contro definendola falsa.

La reazione di Cristiana all'avvicinamento tra Sara e Jakub

Nel corso delle registrazioni di Uomini e donne del 13 e del 14 ottobre, ci sono stati diversi colpi di scena.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Cristiana ha discusso con Jakub in camerino e non ha battuto ciglio quando lui si è autoeliminato.

Nella puntata successiva, la tronista siciliana ha scoperto che il suo ormai ex corteggiatore ha accettato di conoscere Sara e che è stata proprio quest'ultima a cercarlo tramite la redazione.

La 22enne non se l'è presa con la "collega" (ha detto che può fare quello che vuole), ma con il giovane che ha baciato in un'esterna di pochi giorni fa: Cristiana ha accusato Jakub di essere lì solo per visibilità, che lei l'ha sempre pensato e che ne avrebbe avuto conferma dopo averlo visto passare da una tronista all'altra nel giro di poche ore.

Il parere netto degli opinionisti

Le pungenti critiche che Cristiana ha rivolto a Jakub nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, non sono piaciute ad entrambi gli opinionisti del programma.

Sia Gianni che Tina, infatti, hanno definito la tronista "falsa" perché avrebbe cercato di nascondere la gelosia per l'avvicinamento tra il suo corteggiatore e Sara.

La ragazza, però, non si è lasciata turbare da questi attacchi e ha portato avanti il proprio pensiero sul modello che d'ora in poi dovrebbe uscire in esterna solo con la sua "collega".

Il gelo dopo il bacio in esterna

La conoscenza tra Cristiana e Jakub è stata altalenante sin dall'inizio, e il motivo è da ricercare soprattutto nei dubbi che la tronista ha sempre avuto sulla sincerità del suo corteggiatore.

In una puntata che è andata in onda di recente, la 22enne ha insistito affinché il giovane smettesse di pubblicare storie sui social perché per lei era una mancanza di rispetto.

A breve i fan di Uomini e donne assisteranno al bacio che i due si sono dati in una delle ultime esterne che hanno fatto prima che lui si autoeliminasse e poi accettasse di approfondire una frequentazione con Sara.

Non sarebbero da escludere, però, altri colpi di scena nelle registrazioni che si svolgeranno la prossima settimana.