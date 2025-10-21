Dopo settimane di lacrime e tentativi di riavvicinamento nei confronti di Mario Lenti, Gemma Galgani ha voltato pagina. Stando alle anticipazioni circolate sul web al termine della registrazione di Uomini e donne del 21 ottobre, la dama ha ritrovato il sorriso grazie ad un nuovo corteggiatore, un signore che si chiama Piero e che non dovrebbe essere ancora apparso su Canale 5.

Una nuova frequentazione per Gemma

A distanza di settimane dall'ultima volta, Gemma è tornata al centro dell'attenzione per una nuova conoscenza.

Come riportano le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 21 ottobre, la dama ha deciso di accettare il corteggiamento di un signore che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei.

D'ora in poi, dunque, Galgani uscirà a cena con Piero (dovrebbero anche fare le esterne con le telecamere) e cercherà di dimenticare la sua ultima delusione d'amore.

Da quando è iniziata l'edizione 2025/2026 del dating-show, infatti, la 75enne non ha avuto occhi che per Mario, ma lui ha deciso di tirarsi indietro nel momento in cui ha capito che la donna provava forti sentimenti nei suoi confronti.

Gemma non ha mai accettato questo rifiuto, ha pianto in molte puntate e ha provato a riconquistare Lenti in ogni modo, ma non è riuscita nel suo intento.

Nessun lieto fine per Federico e Agnese

Sempre nel corso delle riprese di Uomini e donne del 21 ottobre, c'è stata un'accesa discussione tra Agnese e Federico.

La conoscenza tra la dama e il cavaliere si era interrotta una settimana fa, ma lui ha avuto un ripensamento e ha cercato De Pasquale per proporle un incontro chiarificatore lontano dai riflettori.

L'altra sera i due si sono visti e si sono anche baciati, ma quando sono tornati in studio Mastrostefano ha detto che non si sente coinvolto come vorrebbe: Agnese ha reagito malissimo a queste parole, ha litigato con Federico e ha raggiunto il backstage in preda all'ira.

Primi intrecci nel trono Classico

Nelle ultime due registrazioni di Uomini e donne (quelle che si sono svolte il 20 e il 21 ottobre), Flavio e Sara si sono sbilanciati sull'interesse che stanno iniziando a provare per i loro corteggiatori.

Se l'ex tentatore ha baciato Martina in esterna, la cassiera romana ha parlato apertamente dell'attrazione sia fisica che mentale che nutre per Marco, il primo ragazzo con il quale è uscita e che all'inizio figurava tra i pretendenti di Cristiana.

Stando alle ultime anticipazioni, della tronista di origini siciliane non si sarebbe parlato né lunedì né martedì, quindi non si sa se ha intenzione di confrontarsi con Jakub sulla sua decisione di diventare uno spasimante di Sara.