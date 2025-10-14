Il 14 ottobre si sono svolte le riprese di nuove puntate di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni e Fanpage hanno svelato cosa è accaduto in studio. Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione odierna, dunque, informano i fan del fatto che Gemma Galgani è andata di nuovo contro Mario Lenti e lui, stufo del comportamento della dama, ha deciso di non esserle neanche amico.

Rottura insanabile tra Mario e Gemma

Martedì 14 ottobre il cast di Uomini e donne si è ritrovato agli Elios per una nuova registrazione, e in rete stanno già circolando le anticipazioni delle cose più rilevanti che sono successe davanti alle telecamere.

A diverse settimane dalla fine della loro conoscenza, Gemma ha attaccato Mario e poi si è schierata apertamente contro di lui. Il cavaliere, stanco dei comportamenti altalenanti della dama, ha deciso di mettere un punto anche alla loro amicizia.

Agnese, invece, prima ha avuto un confronto con Federico e poi ha vinto la prima sfilata di questa stagione del dating-show.

Colpo di scena nel trono Classico

Dopo un inizio un po' in sordina, i protagonisti del trono Classico stanno iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nelle puntate.

Nel giorno in cui è andata in onda la registrazione in cui Maria De Filippi ha offerto il trono a Sara, in studio c'è stato un colpo di scena che è destinato a far discutere.

Gli spoiler che sono trapelati alla fine delle riprese del 14 ottobre, svelano che Jakub è tornato ma non per Cristiana.

Dopo aver saputo dell'autoeliminazione del ragazzo, Sara ha chiesto alla redazione di poterlo vedere per domandargli se gli piacerebbe conoscerla meglio.

In pochi giorni, dunque, il corteggiatore è passato dalla tronista di origini siciliane a quella che fino a qualche tempo fa cercava di conquistare il cuore di Flavio.

Il tira e molla tra Federico e Agnese

Tornando al trono Over, ancora una volta Federico è stato protagonista di un momento di tensione.

Se nel corso della registrazione di Uomini e donne del 13 ottobre aveva deciso di interrompere la conoscenza con Agnese, 24 ore dopo il cavaliere ha raccontato dei baci che ci sono stati tra loro dopo una serata insieme.

Questo scambio di effusioni, però, non ha fatto cambiare idea a Mastrostefano, che anche in quest'occasione ha detto che non si sente attratto al cento per cento da De Pasquale (ha parlato di un 75%).

La frequentazione tra i due, dunque, procede tra alti e bassi dall'inizio dell'edizione 2025/2026 e le cose potrebbero rimanere così almeno finché qualcuno non dirà "basta" o sceglierà di approfondire il rapporto lontano dai riflettori come hanno fatto Sabrina e Nicola la scorsa settimana.