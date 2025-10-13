Lunedì 13 ottobre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, la prima delle due previste questa settimana (l'altra è in programma martedì 14). Secondo le anticipazioni di Fanpage, Jakub si è autoeliminato e oggi non si è presentato in studio. Federico Mastrostefano, invece, ha interrotto la conoscenza con Agnese De Pasquale e ne ha iniziate di nuove.

L'addio di Jakub al programma

Le registrazioni di Uomini e donne proseguono e il 13 ottobre il cast si è ritrovato agli Elios per partecipare a un appuntamento che il pubblico potrà vedere tra qualche settimana su Canale 5.

Le anticipazioni svelano che Jakub ha deciso di lasciare la trasmissione: non si è presentato in studio. Al momento, il corteggiatore di Cristiana si è autoeliminato e spetterà a lei decidere se fare qualcosa per fargli cambiare idea, se vorrà.

La tronista, inoltre, ha scelto di annullare l'esterna che avrebbe dovuto fare con Federico, perché Ernesto ha chiesto di incontrarla e lei ha accettato.

Sul fronte Over, Federico ha interrotto la frequentazione con Agnese e ne ha cominciata una con Annamaria.

Mario al centro delle dinamiche di inizio stagione

Sono passate circa tre settimane dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne su Canale 5 (le registrazioni sono partite alla fine di agosto) e al centro dell'attenzione c'è stato quasi sempre Mario.

Il cavaliere ha debuttato nel parterre nella prima puntata di questa stagione e fin da subito è stato al centro delle dinamiche più interessanti e chiacchierate del trono Over.

In un mese ha frequentato diverse dame e Tina Cipollari si è chiesta cosa abbia di così speciale da incuriosire così tante donne del cast.

Gemma, in particolare, si è invaghita di Mario dopo pochi appuntamenti e ha fatto fatica a rassegnarsi all'idea che per lui è solamente un'amica.

Magda, Valeria, Marina e Cinzia sono alcune delle signore che l'imprenditore ha conosciuto in modo un po' più approfondito in questo periodo, anche se nessuna di loro pare aver fatto breccia nel suo cuore.

Si riparte senza Isabella e Sabrina nel parterre

Alla registrazione di Uomini e donne del 13 ottobre non hanno partecipato due dame che sono state tra le protagoniste indiscusse della scorsa edizione.

Una settimana fa, Isabella e Sabrina sono uscite di scena per un motivo analogo: la prima ha lasciato il parterre per poter approfondire la frequentazione con un compaesano che ha conosciuto da poco, la seconda si è fidanzata con Nicola (anche lui nel cast di questa stagione del dating show) e con lui ha deciso di abbandonare il programma.