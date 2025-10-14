Martedì 14 ottobre si è svolta la seconda e ultima registrazione di Uomini e donne prevista per questa settimana, e Fanpage ha diffuso alcune anticipazioni su quanto accaduto agli Elios tra i protagonisti più discussi del cast di quest’anno. Jakub è tornato, ma non per Cristiana Anania: la tronista Sara Gaudenzi ha chiesto di lui e il giovane ha accettato di rimettersi in gioco per conoscerla meglio. Federico Mastrostefano, invece, ha baciato Agnese De Pasquale, ma ha dichiarato di non essere attratto da lei.

Il ripensamento di Jakub

Secondo appuntamento settimanale con le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che i fan potranno vedere su Canale 5 tra un po', presumibilmente verso la fine di ottobre.

In queste ore, in studio si è parlato di Jakub e della reazione che ha avuto quando Sara ha chiesto di lui. La volta scorsa il corteggiatore si è autoeliminato dopo una lite con Cristiana e Sara ha deciso di farsi avanti cercandolo e proponendogli una conoscenza.

Il giovane è tornato in studio, ma non per la ragazza con cui è uscito in esterna nell'ultimo mese.

Sul fronte Over, Federico ha raccontato dei baci che si è scambiato con Agnese la sera precedente, ma poi ha ribadito che non si sente attratto da lei fisicamente.

I cavalieri più richiesti del parterre

Nell'ultimo periodo negli studi di Uomini e donne è stato dato spazio a due cavalieri che sin dalla prima puntata hanno attirato l'attenzione di molte dame del parterre.

Federico è tra i più richiesti sia dalle signore del cast che da quelle che scrivono alla redazione esclusivamente per lui.

In un mese ha frequentato e baciato Agnese, Valentina, Veronica e Annamaria: Rosanna e Barbara, invece, sono uscite a cena con lui, ma hanno detto "no" quando lui ha cercato un contatto fisico.

Mario, invece, nelle ultime settimane ha corteggiato Gemma, Magda, Marina, Valeria e Cinzia. Ha riscosso grande successo fin dalla sua prima apparizione agli Elios, ma non ha ancora trovato la sua anima gemella.

Il percorso dei tronisti entra nel vivo

Nel corso delle registrazioni di Uomini e donne che si sono svolte in questi giorni, si è parlato molto anche dei tre ragazzi che sono sul trono.

Cristiana ha cominciato a mostrare qualche preferenza per i corteggiatori con i quali è uscita in esterna: nel giro di una settimana, ha assistito all'autoeliminazione di Jakub dopo una lite in camerino, ha incontrato Ernesto dopo aver annullato un'uscita con Federico e poi ha rincorso quest'ultimo quando è uscito furibondo dallo studio.

Anche Flavio e Sara stanno iniziando a sbilanciarsi nei confronti dei loro pretendenti, ma lo stanno facendo in maniera più pacata e più timida rispetto a Cristiana.