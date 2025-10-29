Ci sono stati diversi momenti di tensione nella registrazione di Uomini e Donne del 28 ottobre, e la maggior parte ha visto Mario Lenti come protagonista. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni rivelano che il cavaliere ha rischiato di essere schiaffeggiato da Magda, per poi essere aspramente criticato da Gemma Galgani e dagli opinionisti. Anche Cinzia Paolini è stata molto attaccata da tutti perché ha scelto di indossare di nuovo l’abito che le aveva regalato Mario qualche tempo fa.

Accuse e liti nel parterre senior

Martedì scorso negli studi di Uomini e donne si è discusso molto e Mario è stato al centro di gran parte degli scontri della registrazione.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, il cavaliere ha fatto infuriare Magda definendola una persona superficiale. Scossa dalla critica di Lenti, la dama ha minacciato più volte che gli avrebbe dato due schiaffi se non le avesse chiesto scusa.

Gemma ne ha approfittato per attaccare l’imprenditore che ha frequentato tempo fa: Galgani ha detto apertamente che il sentimento che ha provato per Mario è svanito, quindi concorda con chi pensa che lui l'avrebbe presa in giro sin dal primo momento.

La 76enne ne ha avute anche per Cinzia e per la sua decisione di indossare per la seconda volta il vestito che le ha regalato Lenti qualche settimana fa: Paolini è stata attaccata anche dagli opinionisti perché non credono al suo interesse per il cavaliere pugliese.

Tanti flirt per Mario dall'inizio della stagione

Sempre nel corso della registrazione di Uomini e donne del 28 ottobre, Cinzia ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario perché ha capito che non potrebbe mai fare coppia con lui lontano dai riflettori.

A distanza di un mese e mezzo dall'inizio dell'edizione 2025/2026 del dating show, Lenti ha avuto molti flirt ma nessuno di questi si è concretizzato in qualcosa di importante.

Sono tante le dame che l'imprenditore ha corteggiato in studio, in esterna e nella quotidianità (Marina, Gemma, Magda, Valeria, Cinzia per citarne alcune), ma con nessuna di loro ha costruito un legame duraturo.

Le critiche di Tina Cipollari

Mario sembra non convincere parte del pubblico e gli opinionisti di Uomini e donne, in particolare Tina che da diverse puntate sostiene che il cavaliere non cercherebbe davvero l'amore nel programma.

Dopo aver visto la "schiera" di dame che hanno accettato di frequentare Lenti, Cipollari se l'è presa proprio con lei accusandole di aver dato importanza a una persona falsa e che vorrebbe solo apparire.

L'imprenditore di origini pugliesi, però, si è sempre difeso dalle critiche e ha chiarito che se partecipa al dating show è perché crede di poter trovare l'anima gemella.