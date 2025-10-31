Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, verranno trattate le vicende del parterre over, con spazio alle nuove conoscenze tra i protagonisti. Le indiscrezioni trapelate sulla registrazione avvenuta martedì 28 ottobre e diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito annunciano che Magda interverrà durante il centro studio di Mario, arrivando quasi al punto di tirargli uno schiaffo. Intanto, anche Gemma Galgani esprimerà la sua opinione sul signor Lenti. Per Agnese, invece, la frequentazione con Roberto procederà a gonfie vele: i due si scambieranno un bacio durante il ballo.

Magda e Gemma contro Mario

Giusy sarà al centro studio per raccontare come è andata la sua conoscenza con Mario, ma la frequentazione avrà un epilogo deciso dalla dama, che preferirà mettere un punto alla relazione. Intanto, scoppierà una discussione poiché Cinzia indosserà il vestito di Mario, e si intrometterà anche Gemma Galgani, che litigherà con la dama campana. Quest’ultima, nel frattempo, chiuderà definitivamente con Mario. Interverrà poi anche Magda, che si scaglierà contro il signor Lenti, arrivando quasi a tirargli uno schiaffo quando le verrà detto che è una donna superficiale.

Agnese e Roberto si baciano durante un ballo

Nel frattempo, Gemma Galgani ribadirà la sua posizione riguardo a Mario: per lei è totalmente finita e non vuole più né sentirlo né vederlo.

Agnese, invece, proseguirà la sua conoscenza con Roberto. È bene ricordare che i due si erano già frequentati in passato e che la dama aveva deciso di interrompere la relazione, salvo poi tornare sui suoi passi. Le cose tra loro andranno per il meglio, tanto che durante il ballo si scambieranno baci. Federico Mastrostefano osserverà la scena e troverà surreale la situazione, poiché fino a pochi giorni prima Agnese piangeva per lui, mentre ora è tra le braccia di un altro. L’ex tronista rivelerà anche che il bacio tra i due gli ha dato fastidio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha dubitato di Cinzia

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Mario ed Enrico hanno proseguito la loro conoscenza con Cinzia.

Il signor Lenti, però, ha manifestato alcuni dubbi sul rivale e sulla dama, sostenendo che i due si conoscessero già da tempo. Mario ha spiegato di essere giunto a questa conclusione dopo aver saputo da Cinzia che aveva lavorato proprio dove Enrico ha un negozio. Tuttavia, i due protagonisti campani del parterre over hanno negato tale circostanza. Intanto, Maria De Filippi ha chiesto a Lenti se volesse chiudere con Cinzia, ma lui ha dichiarato di voler uscire ancora con lei per un chiarimento. Nel frattempo, in studio sono tornati Ciro, Gianmarco e Cristina per un confronto, mentre Martina ha preferito non presenziare in trasmissione.