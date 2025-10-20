Tensione alle stelle durante la registrazione di Uomini e donne del 20 ottobre. Secondo le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese, Maria De Filippi ha perso la pazienza con Cinzia Paolini e Rocco. Dopo aver assistito a una lunga e confusa discussione tra la dama e il cavaliere, la conduttrice ha dichiarato di non volerli più vedere insieme al centro dello studio. Magda, invece, ha litigato con Sebastiano perché lui ha accettato di far entrare una signora che lo vorrebbe corteggiare.

La presentatrice prende posizione

Il 20 ottobre si è registrata una puntata di Uomini e donne che i fan vedranno in tv a breve, ma della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Cinzia è stata al centro dell'attenzione per gran parte del tempo a causa delle tante frequentazioni che ha intrapreso in questo periodo: Mario ha deciso di chiudere, ma lei si è consolata subito uscendo a cena con Paolo.

Rocco, che ha avuto un rapporto con la dama fino a poco tempo fa, ha chiesto la parola e ne è nata una discussione che si è protratta a lungo: a un certo punto, però, una contrariata Maria De Filippi è intervenuta per avvertire i due che non vuole più vederli insieme al centro dello studio.

Tra Magda e Sebastiano, invece, c'è stata una lite dopo che lui ha acconsentito a conoscere una signora che ha scritto alla redazione esclusivamente per lui.

Sabrina è di nuovo single

Alla registrazione di Uomini e donne del 20 ottobre ha partecipato anche Sabrina, che è tornata in studio per annunciare la fine della sua storia con Nicola.

A poche settimane dalla decisione di lasciare il programma in coppia, la dama e il cavaliere si sono già detti addio e lei è subito rientrata nel parterre per rimettersi in gioco.

Secondo le anticipazioni, neanche in questa puntata si è parlato di Gemma o di una sua nuova frequentazione: è da diverso tempo che è spettatrice delle dinamiche più interessanti del Trono Over, in particolare da quando Mario ha chiuso con lei.

Flavio dà il suo primo bacio da tronista

Per quanto riguarda il Trono Classico, si è parlato solo del percorso di Flavio e delle esterne che ha fatto nei giorni scorsi.

Il giovane è uscito con Martina ed è proprio a lei che ha dato il suo primo bacio davanti alle telecamere; questo avvicinamento ha spinto Denise a prendere una decisione drastica: autoeliminarsi dal programma.

In questa prima registrazione settimanale di Uomini e donne non c'è stato spazio né per Sara né per Cristiana, ma molto probabilmente Maria De Filippi si occuperà di loro nel corso delle riprese di martedì 21 ottobre.