Lunedì 6 ottobre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quanto successo negli studi Elios. Mario Lenti ha rimproverato Cinzia Paolini per il modo di approcciare con i cavalieri che frequenta. Neppure gli opinionisti hanno risparmiato critiche alla dama. Flavio Ubirti, invece, si è reso protagonista di una nuova romantica esterna con Nicole.

Le tensioni tra gli Over

Isabella è stata la protagonista delle riprese di Uomini e donne del 6 ottobre: le anticipazioni svelano che la dama ha litigato con Christian, si è confrontata con Mario e poi ha deciso di lasciare il programma.

Lenti, che ha chiuso definitivamente con Gemma, ha anche avuto qualcosa da dire a Cinzia: il cavaliere, infatti, si è lamentato del fatto che Paolini scambierebbe affettuosità con tutti i signori che frequenta e a lui questa cosa non piace.

Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno criticato la dama definendo il suo comportamento poco chiaro.

Federico, invece, ha parlato di come procedono le sue conoscenze con Francesca e Veronica, inoltre ha deciso di tenere due donne che hanno scritto alla redazione esclusivamente per lui.

Tornano Martina e Denise

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 6 ottobre si è parlato anche di Flavio e di quello che è successo una settimana fa, quando lui è uscito dallo studio per capire perché Martina e Denise non si fossero presentate.

A sette giorni di distanza da quel momento, entrambe le corteggiatrici sono riapparse agli Elios: il tronista è riuscito a convincere le due a tornare nel programma.

L'ex tentatore, inoltre, ha fatto una bella esterna con Nicole ma, sebbene fossero molto vicini e complici, tra loro non è scattato il bacio.

Il motivo dell'abbandono di Isabella

Una delle anticipazioni più spiazzanti della registrazione di Uomini e donne del 6 ottobre, è quella dell'addio di Isabella al programma.

Chi ha assistito alle riprese di questo lunedì, dunque, ha raccontato che la dama ha scelto di uscire di scena perché ha realizzato che il suo reale interesse è rivolto verso un signore che abita nel suo stesso paese; prima di abbandonare il parterre, July ha anche definito un errore la conoscenza delle ultime settimane con Christian.

Si è conclusa dopo meno di un anno, dunque, l'avventura di Isabella nel dating-show di Canale 5: contrariamente a quello che è successo ad altre dame, la protagonista del trono Over non ha trovato l'amore in studio ma è stata corretta nei confronti della redazione quando ha parlato dell'uomo che ha incontrato al di fuori e che le sta facendo battere il cuore.