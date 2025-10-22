Mercoledì 22 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, e sul web sono disponibili le anticipazioni di alcune cose che accadranno in studio. Isabella July, ad esempio, perderà le staffe quando Christian svelerà alcuni dettagli privati della loro conoscenza, e in preda all'ira gli darà due schiaffi. Non mancheranno le lacrime di Gemma Galgani per l'ennesimo rifiuto di Mario Lenti e aggiornamenti sul trono di Cristiana Anania.

La sfuriata di Isabella davanti alle telecamere

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che il pubblico vedrà in tv il 22 ottobre, svelano che Isabella sarà protagonista per diversi motivi.

La dama entrerà in studio per parlare dell'inizio della sua frequentazione con Mario, ma Christian interverrà per criticarla e per raccontare dettagli privati del loro rapporto ormai finito.

"Ma ti sembrano cose da dire su una donna?", commenterà Lenti nel tentativo di difendere July dagli attacchi del "collega".

La discussione andrà avanti a lungo, e ad un certo punto Isabella perderà le staffe e schiaffeggerà il cavaliere davanti a tutti.

In passato gesti di questo tipo sono stati censurati (tagliati durante il montaggio della puntata registrata), quindi i fan sono curiosi di scoprire come si comporterà la redazione in quest'occasione.

Le lacrime di Gemma per Mario

Sempre nel corso dell'appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5 il 22 ottobre, Maria De Filippi interpellerà Gemma sulle nuove conoscenze di Mario e lei non riuscirà a trattenere le lacrime.

Per settimane la dama ha sperato in un ripensamento del cavaliere, ma lui è andato avanti e ha chiesto il numero di telefono di Isabella e di Cinzia.

Galgani piangerà anche in altre occasioni, poi proverà a reagire attaccando Lenti e il suo comportamento all'interno dello studio.

Gli spoiler sul futuro di Isabella nel programma

Quella che andrà in onda oggi, 22 ottobre, sarà una delle ultime puntate di Uomini e donne per Isabella.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche settimana, infatti, svelano che la dama abbandonerà il parterre dopo un'altra discussione con Christian, ma soprattutto dopo aver chiuso la frequentazione con Mario.

Si vocifera che July deciderà di uscire di scena per poter approfondire la conoscenza con un signore che avrebbe conosciuto lontano dai riflettori, quindi per un nuovo interesse che non avrebbe nulla a che fare con il programma di Canale 5.

Fino ad ora Isabella non è più tornata in studio (ci sono state almeno tre/quattro nuove registrazioni), quindi non si sa se la sua esperienza nel dating-show si è conclusa definitivamente oppure se potrebbe riprendere in futuro.