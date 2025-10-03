Venerdì 3 ottobre andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne della settimana, e le anticipazioni che sono state pubblicate su Witty Tv svelano che Gemma Galgani sarà protagonista con una nuova scenata di gelosia. Dopo aver scagliata contro Magda, la dama se la prenderà anche con Marina perché ha accettato di conoscere meglio Mario, il cavaliere per il quale lei ha perso la testa in questo periodo.

Gli spoiler dell'ultimo appuntamento della settimana

La messa in onda delle puntate di Uomini e donne registrate qualche tempo fa procede, e il 3 ottobre verrà trasmessa quella in cui Gemma scoprirà che Mario sta conoscendo diverse dame del parterre oltre a lei.

Da un video che è stato postato su Witty Tv a poche ore dall'inizio del programma su Canale 5, si è saputo che Galgani reagirà malissimo alla notizia che il cavaliere che sta frequentando è interessato anche a Marina.

Mentre quest'ultima raggiungerà il centro dello studio per raccontare della sua uscita con Lenti, la dama 75enne non perderà l'occasione per criticarla e per accusarla di voler stare solo sotto i riflettori.

Tra le due nascerà un battibecco, ma questo non ostacolerà Mario nella sua intenzione di conoscere più persone possibili prima di scegliere quella con cui potrebbe vivere una storia d'amore.

Il precedente con Arcangelo

Lo scontro tra Gemma e Marina, che andrà in onda il 3 ottobre, potrebbe ricordare quello che le due hanno avuto qualche mese fa per un altro cavaliere del parterre.

Chi ha seguito la precedente edizione di Uomini e donne, ricorderà che le dame hanno litigato a lungo perché entrambe erano interessate ad Arcangelo .

Alla fine della stagione, però, le due si sono coalizzate contro l'imprenditore sostenendo che le avrebbe prese in giro per tutto il tempo.

Primi approcci tra Federico e Agnese

La seconda parte della puntata di Uomini e donne del 3 ottobre, sarà dedicata ad un faccia a faccia tra Agnese e Federico.

Le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte nell'ultimo mese, svelano che tra la dama e il cavaliere ci sarà una frequentazione intensa e ad un certo punto lui deciderà di rendere questa conoscenza esclusiva.

Con l'arrivo di Francesca nel cast, però, le cose cambieranno: Mastrostefano tornerà a guardarsi intorno e De Pasquale non accetterà di essere "una delle tante", così chiuderà il rapporto dopo un duro confronto al centro dello studio.

Da quando ha debuttato nel trono Over, Federico è uscito a cena con un bel po' di dame: Rosanna (ex fidanzata di Giuseppe), Valentina, Agnese e Barbara, che riprenderà posto nel parterre femminile in una delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 la settimana prossima.