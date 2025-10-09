Giovedì 9 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne e su Witty Tv è stato pubblicato un video con alcune anticipazioni su ciò che accadrà. Gemma Galgani non riuscirà a trattenere le lacrime per la fine della conoscenza con Mario Lenti, e Tina Cipollari la porterà dietro le quinte per provare a consolarla in modo ironico ed efficace. Ci sarà spazio anche per Federico Mastrostefano e le sue frequentazioni con diverse dame del parterre.

Il pianto di Gemma per Mario

Il 9 ottobre sarà trasmessa una puntata di Uomini e donne che è stata registrata un paio di settimane fa, la prima dopo la rottura tra Gemma e Mario.

Le anticipazioni svelano che la dama piangerà in modo disperato quando le verrà chiesto di esprimere le sensazioni che stava provando subito dopo la fine della conoscenza con il cavaliere

"Ci sono rimasta troppo male", dirà in studio tra le lacrime.

Il malessere di Gemma proseguirà a lungo, tanto che, a un certo punto, deciderà di raggiungere il backstage per potersi sfogare lontano da occhi indiscreti. Tina però la raggiungerà e metterà su un siparietto che divertirà tutto il pubblico.

"Ti vuoi sdraiare?", chiederà l'opinionista, mentre cercherà di consolare in modo ironico la protagonista del Trono Over dopo l'ennesima delusione d'amore.

I dubbi di Federico su Agnese

Nel corso della puntata di Uomini e donne del 9 ottobre si parlerà anche di Federico e di come è andato il suo ultimo appuntamento con Agnese.

Sebbene tra i due ci sia molta attrazione fisica, il cavaliere esprimerà alcuni dubbi sul comportamento della dama che l'ha corteggiato sin dall'inizio della nuova stagione.

Si chiuderà con un confronto in studio tra Cristiana e Jakub, e sarà soprattutto il corteggiatore a sbilanciarsi sugli ostacoli che potrebbero nascere nella loro conoscenza.

La critica di Lorenzo Pugnaloni

Tornando a Gemma, in questi giorni è stata al centro dell'attenzione per le frasi poco eleganti che ha detto a Mario subito dopo che lui ha interrotto la conoscenza.

Visibilmente infastidita dalla scelta del cavaliere di non proseguire nella frequentazione, l'ha offeso sostenendo che avrebbe la pancia e che sarebbe inspiegabile il successo che starebbe riscuotendo nel programma.

"Quanto è stato brutto quello che ha detto Gemma sull'aspetto fisico di Mario? A parti inverse sarebbe venuto giù lo studio", ha commentato Lorenzo Pugnaloni dopo aver visto la puntata in cui Galgani ha paragonato Lenti a Don Chisciotte e il suo addome a un cocomero.

Anche sul web sono stati in molti a bocciare il comportamento della protagonista del Trono Over.