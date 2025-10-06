Lunedì 6 ottobre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e Fanpage ha svelato parte di quello che è accaduto in studio. Secondo le anticipazioni che stanno circolando sul web, dunque, Isabella July ha abbandonato il programma dopo che Christian l'ha accusata di non essere lì per trovare l'amore. La tronista Cristiana Anania, invece, ha dato il suo primo bacio in esterna ed è stato con Jakub.

La dama Isabella lascia il programma

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 6 ottobre si è parlato di nuovo di due componenti del parterre che una settimana fa hanno discusso pesantemente prima di chiudere la conoscenza.

A sette giorni di distanza dagli schiaffi che Isabella ha dato a Christian, Maria De Filippi li ha messi a confronto per provare a farli chiarire, ma non ci è riuscita.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete in queste ore, infatti, svelano che il cavaliere ha continuato ad accusare la dama sostenendo che non cercherebbe davvero l'amore nel programma.

Infastidita dalle critiche di chi pensa che punterebbe solo alla visibilità e ai soldi, Isabella ha deciso di abbandonare il parterre e quindi di rinunciare al ruolo che ha ricoperto nell'ultimo anno, quello di dama del trono Over.

Prime effusioni per Cristiana

Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 6 ottobre (martedì 7 è prevista un'altra registrazione), ci sono anche quelle sul primo bacio di un tronista in questa stagione.

Durante un'esterna abbastanza tranquilla, Cristiana e Jakub si sono avvicinati molto e ad un certo punto è scattato il bacio.

La ragazza non ha mai nascosto la forte attrazione fisica che ha nei confronti del suo corteggiatore, e l'ha confermato quando ha deciso di lasciarsi andare alle effusioni proprio con lui.

Gli scontri davanti alle telecamere

Tornando a Isabella, che ha abbandonato il programma durante la registrazione del 6 ottobre, in passato è già stata protagonista di discussioni molto accese.

Nella scorsa edizione di Uomini e donne, ad esempio, la dama si è scontrata spesso con Tina e in una puntata è arrivata al punto di seguirla dietro le quinte per continuare il battibecco che avevano cominciato in studio.

L'opinionista non ha mai nutrito una forte simpatia nei confronti di July, e anche in questa stagione l'ha ribadito tutte le volte che Maria De Filippi l'ha interpellata sull'argomento.

Salvo ripensamenti, Isabella non è più nel parterre Over e a spingerla ad abbandonarlo sono state le accuse che le ha rivolto Christian (un cavaliere che ha frequentato nelle ultime settimane) nel corso delle riprese che si sono svolte questo lunedì.