Lunedì 20 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne e Fanpage ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto in studio. Alle riprese ha partecipato anche Sabrina Zago: a poche settimane dall'uscita in coppia con Nicola, dama e cavaliere sono stati invitati per parlare del loro rapporto, ma si è presentata solo lei. Flavio Ubirti, invece, ha baciato Martina in esterna e Denise è andata via furiosa.

Il ritorno di Sabrina agli Elios

Il 20 ottobre il cast di Uomini e donne si è ritrovato per partecipare alla registrazione di una puntata che il pubblico potrà vedere in tv tra qualche settimana, molto probabilmente all'inizio di novembre.

Le anticipazioni svelano che Sabrina è tornata per raccontare come sono andate le cose tra lei e Nicola lontano dalle telecamere, ma era da sola.

La redazione ha invitato sia la dama che il cavaliere, ma lui non si è presentato per motivi non ancora resi noti.

Dopo aver lasciato il programma, i due avrebbero trascorso alcuni giorni insieme e si sarebbero trovati molto bene. La conferma di ciò arriverebbe anche da una fotografia che Sabrina ha pubblicato su Instagram subito dopo l'uscita in coppia con Nicola: un romantico selfie che i protagonisti del trono Over hanno scattato in riva al mare al tramonto.

Il tronista Flavio, invece, ha dato il suo primo bacio a Martina: i due si sono scambiati effusioni piuttosto passionali in esterna e Denise ha lasciato lo studio in preda all'ira.

Scontri e dubbi nel trono Over

Tra i protagonisti assoluti delle ultime puntate di Uomini e donne c'è stato sicuramente Mario: da quando ha debuttato nel parterre Over, il cavaliere è sempre stato al centro dell'attenzione per le sue frequentazioni, a partire da quella con Gemma.

Per settimane la dama ha cercato di convincere l'imprenditore a darle un'altra possibilità, ha pianto per lui e ha parlato apertamente dei sentimenti che prova da quando l'ha visto la prima volta, ma nulla di tutto questo è servito per farlo tornare sui propri passi.

Anche il tira e molla tra Federico e Agnese ha monopolizzato gran parte degli ultimi appuntamenti, soprattutto perché lui ha chiuso e poi ha cercato un riavvicinamento più volte, mostrando una forte indecisione sul futuro di questo rapporto.

Jakub protagonista del trono Classico

In questo periodo, però, negli studi di Uomini e donne si è parlato molto anche del trono Classico a causa del "cambio di rotta" di Jakub.

Dopo aver corteggiato Cristiana per circa un mese, il ragazzo ha deciso di autoeliminarsi ma Sara si è esposta per chiedergli di restare per conoscere lei.

La risposta affermativa del modello non ha fatto piacere agli altri pretendenti della tronista romana, a partire da Marco che si è lamentato parecchio sia in esterna che in puntata.