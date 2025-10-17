Il 17 ottobre è andata in onda la prima esterna tra Sara Gaudenzi e Marco, il primo ragazzo che l'ha colpita quando si è accomodata sul trono di Uomini e donne. Nelle puntate che saranno trasmesse nei prossimi giorni, però, tra i due ci sarà una fortissima discussione in camerino che romperà un po' la magia del primo incontro. Come ha confermato anche Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il corteggiatore si è autoeliminato nel corso della registrazione di martedì scorso, ma non sarebbe da escludere un suo ritorno nel caso la tronista dovesse cercarlo.

Dal feeling in esterna allo scontro

I fan di Uomini e donne hanno notato subito un'intesa particolare tra Sara e Marco, e la conferma è arrivata dall'esterna che è stata trasmessa in tv venerdì 17 ottobre.

La nuova tronista, infatti, ha scelto proprio il corteggiatore romano per il suo primo appuntamento davanti alle telecamere: i due sono stati in una lavanderia a gettoni, hanno scherzato e poi si sono goduti un tramonto da un posto dove si vedeva tutta la città.

"Lui carbura. Non è il mio prototipo, cioè alto e moro, ma è sveglio e ha un sorriso contagioso. Mi piace", ha commentato Gaudenzi in studio.

‘ confermo che carbura Maria.

Non è il mio prototipo alto moro e scuro,ma ha un sorriso contagioso,è bello sveglio,mi piace’



SHIPPO TROPPO☺️☺️☺️☺️☺️#uominiedonne pic.twitter.com/1H4RgXoLlh — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) October 17, 2025

Nelle puntate che sono state registrate dopo quella che è andata in onda oggi, però, tra i due la situazione è cambiata e presto i telespettatori scopriranno il perché.

Gli spoiler delle nuove puntate

Nel corso delle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state nei giorni scorsi, Marco e Sara si sono scontrati più volte, ma la lite più forte l'hanno avuta in camerino dopo una puntata che il pubblico vedrà tra qualche settimana.

Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte martedì scorso, inoltre, svelano che il corteggiatore si è autoeliminato quando ha saputo che la tronista ha chiesto a Jakub di tornare in studio solo per lei.

Al momento non si sa se Gaudenzi ha cercato il giovane per un confronto o per proporgli una "tregua", ma maggiori informazioni arriveranno quando si registreranno le prossime puntate (presumibilmente lunedì 20 e martedì 21 ottobre).

La prima 'ship' di questa edizione

Dopo aver visto la prima esterna di Sara e Marco, molti spettatori di Uomini e donne si sono esposti a favore di questa possibile coppia.

"Io li shippo troppo", "Sono stupendi", "Lo sapevo che Sara sarebbe stata una buona tronista", "Loro sono meravigliosi", si legge su X in queste ore.

Anche Lorenzo Pugnaloni si è unito a questo coro, tant'è che su Instagram ha scritto: "Mi è già partita la ship per Sara e Marco, vi avverto. Sono davvero carini".

Il blogger, inoltre, ha commentato l'anticipazione sull'autoeliminazione del corteggiatore con queste parole: "Speriamo che lei andrà a riprenderlo. Vedremo nella registrazione di lunedì".