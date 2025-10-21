Sono passate poche settimane da quando Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno ufficializzato la loro rottura, ma tra loro sono già successe tantissime cose. Nelle ultime ore, ad esempio, l'ex tronista di Uomini e donne è stata fotografata tra le braccia di Gianmarco Steri, e un amico di quest'ultimo ha raccontato che i due si sentirebbero da metà settembre. Ciro Solimeno ha commentato il tutto al telefono con Amedeo Venza, e non ha risparmiato pungenti critiche all'ex fidanzata.

Le dure parole di Ciro

Martina e Gianmarco si stanno frequentando, e a confermarlo è una foto che una fan ha scattato l'altra sera in un locale dove i due hanno trascorso qualche ora tra abbracci e baci.

Un amico del barbiere, però, ha rotto il silenzio svelando che i due si sentirebbero da metà settembre e che l'incontro in discoteca che ha dato il via a tutto non sarebbe affatto casuale.

Dopo essersi aggiornato sulle ultime novità, Ciro ha deciso di confidarsi con Amedeo Venza e non è stato per niente tenero con l'ex fidanzata.

"Se avessi saputo che si sentiva con Gianmarco dal 15 settembre, non avrei mai permesso alla mia famiglia di venire a Roma il 13 e il 14. Davvero qualcuno crede che avrei mai accettato una situazione del genere? Non mi avrebbe portato a nulla, se non a passare come il c... di turno", ha esordito Solimeno nel suo sfogo.

Il gelo dopo la rottura

"Martina mi ha preso in giro fino all'ultimo secondo, fino a quando siamo stati insieme l'ultima volta.

Ha sfruttato tutto quello che poteva. Zero rispetto per quello che c'è stato tra noi. Impossibile pensare che potessi sapere e far finta di nulla, non è da me", ha concluso Ciro nel corso della telefonata che ha fatto con Venza il 21 ottobre.

L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha anche repostato la storia Instagram dell'esperto di gossip, come a voler confermare il suo pensiero parola per parola.

La seconda possibilità di Gianmarco e Martina

Da settimane Gianmarco e Martina sono sulla bocca di tutti, e i fan di Uomini e donne non aspettano altro che i due escano allo scoperto con la prima foto di coppia sui social.

Per il momento, infatti, i ragazzi si stanno accontentando di mettere qualche "like" a chi fa il tifo per loro, ma nessuno dei due ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla seconda possibilità che hanno deciso di darsi.

Il ritorno di fiamma tra Steri e De Ioannon è avvenuto a circa nove mesi di distanza dal momento in cui lei ha scelto Ciro, spiazzando sia il pubblico che lo stesso barbiere, che era convinto che tra loro ci sarebbe stato un lieto fine a conclusione di una conoscenza profonda ed emozionante davanti alle telecamere del programma di Canale 5.