Sono passate poco più di 24 ore dalla registrazione di Uomini e donne in cui Sabrina Zago ha deciso di andare via con un cavaliere che frequentava da poche settimane. La dama ha deciso di condividere con i suoi follower una foto con il nuovo compagno Nicola, con il quale ha posato sorridente in riva al mare. La protagonista del trono Over, dunque, non ha aspettato la messa in onda della puntata in cui si è fidanzata per ufficializzare la sua relazione sui social.

Il gesto che conferma il nuovo amore

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 7 ottobre svelano che Sabrina ha lasciato il programma insieme a Nicola, ed è stata Maria De Filippi a consigliare ai due di viversi lontano dai riflettori.

A distanza di poche ore dalla fine delle riprese di martedì scorso, la dama e il cavaliere hanno deciso di rendere pubblico il loro amore con il primo scatto di coppia.

Tra le storie Instagram dei protagonisti del trono Over, infatti, si può trovare anche il selfie che hanno fatto al tramonto vicino al mare, una foto che hanno deciso di accompagnare con la canzone Arrivi tu di Alessandra Amoroso.

Tra Sabrina e Nicola, dunque, procede tutto a gonfie vele anche fuori dallo studio dove si sono conosciuti poche settimane fa e che hanno scelto di abbandonare per amore.

Il tira e molla con Giuseppe

Sabrina è stata tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Uomini e donne, e per un periodo c'è stato anche chi l'ha considerata la "nuova Gemma".

Prima della pausa estiva, infatti, Zago ha monopolizzato intere puntate con il suo tira e molla con Giuseppe, una frequentazione che è durata molti mesi ma che si è conclusa senza un lieto fine.

Il cavaliere, infatti, ha preferito legarsi a Rosanna e con lei ha lasciato la trasmissione in primavera, il tutto davanti a Sabrina in lacrime.

La donna ha deciso di rimettersi in gioco dopo l'estate, e dopo poco più di un mese ha trovato la persona giusta, Nicola.

Gli altri spoiler delle ultime registrazioni

Tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre sono accadute molte cose nello studio di Uomini e donne, e la maggior parte di esse riguardano il parterre Over.

Isabella, ad esempio, si è scontrata duramente con Christian, ha rifiutato il corteggiamento di Mario e ha lasciato il programma spiegando che ha conosciuto una persona fuori che le piace molto.

Non sono mancati i momenti di tensione, come quello in cui Gemma ha inveito contro Lenti per la fine della loro frequentazione.

Tra Federico e Agnese, invece, c'è stato un inaspettato riavvicinamento ed è stato il cavaliere a fare il primo passo dopo diverse settimane di gelo e di uscite a cena con altre dame del cast.