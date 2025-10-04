Meno di una settimana fa, i fan di Uomini e donne scoprivano della rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, un addio improvviso che quasi nessuno si aspettava. Nei giorni successivi all'annuncio della separazione, i due ragazzi si sono comportati diversamente. L'ex tronista ha postato foto e video della sua nuova vita da single, il corteggiatore si è limitato a condividere storie in cui si allenava o parlava del suo lavoro da consulente immobiliare.

Ciro riparte senza Martina

La notizia della rottura tra Ciro e Martina ha sorpreso la maggior parte dei fan di Uomini e donne, anche perché è arrivata come un fulmine a ciel sereno e senza particolari avvisaglie da parte dei diretti interessati.

A quasi una settimana di distanza dall'annuncio, l'ex corteggiatore ha ripreso a utilizzare i social, ma solo per condividere con i suoi sostenitori pochi momenti della sua nuova vita da single.

Il 3 ottobre scorso, ad esempio, ha postato un video in cui spiega la sua professione da consulente immobiliare e un altro in cui si allena in palestra.

Come ha precisato lui stesso sul web, continuerà a vivere a Roma, anche ora che non fa più coppia con Martina, per amore della quale si è trasferito nella Capitale dopo la scelta davanti alle telecamere.

I rumor su Gianmarco

Dopo il comunicato congiunto, né Ciro né Martina sono tornati sulla loro rottura e sui motivi che l'hanno causata, ma sul web non si parla d'altro.

Il rumor che sta circolando con maggiore insistenza è quello secondo il quale i due si sarebbero lasciati per forti divergenze caratteriali e per la presenza di Gianmarco.

Come ha confermato Ciro in un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa, Martina e Gianmarco si sono incontrati casualmente in un locale: si vocifera che da quella sera sarebbe cambiato tutto, soprattutto nella relazione tra la ragazza e Ciro.

I diretti interessati non si sono ancora esposti su quest'argomento, e la loro mancata smentita non sta facendo altro che alimentare le speranze di chi vorrebbe rivedere insieme Martina e Gianmarco dopo la conoscenza a Uomini e donne.

Le voci sul futuro al Grande Fratello Vip

Per ora, Gianmarco e Martina non hanno rilasciato dichiarazioni sul loro presunto riavvicinamento, e c'è chi è convinto che il loro silenzio sarebbe legato a un possibile futuro in televisione.

Secondo rumor tutti da confermare, i due ex tronisti di Uomini e donne sarebbero in lizza per un posto nel cast dell'edizione Vip del Grande Fratello, prevista a gennaio e che dovrebbe essere condotta da Alfonso Signorini.