Sabrina e Nicola hanno lasciato Uomini e Donne insieme nella puntata trasmessa martedì 28 ottobre su Canale 5. Sebbene sembrasse che la dama avesse finalmente trovato l’amore in televisione, le cose non sono andate come previsto. I due protagonisti del parterre over si sono separati poche settimane dopo l’uscita dal dating show. Sabrina, però, ha espresso il desiderio di trovare un nuovo amore nello studio di Maria De Filippi ed è tornata in trasmissione.

Sabrina e Nicola si sono lasciati dopo pochi giorni dall'uscita a Uomini e Donne

Sabrina e Nicola si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e hanno iniziato una frequentazione davanti alle telecamere.

I due protagonisti del parterre over hanno avuto poco tempo per raccontare la loro storia d’amore al centro studio. Dopo poche settimane, hanno deciso di lasciare il programma insieme per vivere la relazione lontano dai riflettori. È stata Sabrina a mostrarsi più convinta dell’uscita dal dating show rispetto a Nicola. Tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto: la loro frequentazione è naufragata pochi giorni dopo la scelta.

I motivi della rottura non sono noti: Sabrina è tornata a Uomini e Donne

Non sono emersi comunicati ufficiali né interviste da parte di Sabrina e Nicola che chiariscano le motivazioni della loro rottura. È però evidente che la relazione tra la dama e il cavaliere di Uomini e Donne sia naufragata rapidamente: Sabrina è tornata nel parterre over del dating show alla ricerca di un nuovo amore.

Le anticipazioni delle prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi non rivelano alcun dettaglio su eventuali domande rivolte alla dama emiliana riguardo alla sua relazione interrotta con Nicola. Sarà necessario attendere la messa in onda delle puntate o l’uscita del magazine del programma nel mese di novembre per scoprire se i due abbiano rilasciato qualche dichiarazione su quanto accaduto tra loro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina ha conosciuto Nicola

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Sabrina ha conosciuto Nicola e ha iniziato a frequentarlo, preferendo però procedere con cautela e senza lasciarsi andare troppo. La dama ha infatti dichiarato di voler essere più prudente rispetto al passato, scegliendo di avvicinarsi solo quando si fosse sentita davvero sicura e pronta.

Nel frattempo, Gemma non è riuscita a dimenticare Mario, che ha interrotto la conoscenza dopo poche uscite. Il signor Lenti ha iniziato a frequentare Isabella, Magda e Cinzia, senza però concedere l’esclusiva a nessuna di loro. Anche Federico ha conosciuto alcune dame del parterre, tra cui Agnese, che ha confessato di essere molto presa dall’ex tronista.