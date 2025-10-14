Martedì 14 ottobre andrà in onda la puntata di Uomini e donne in cui Maria De Filippi offrirà il trono ad una corteggiatrice di Flavio Ubirti. Come si può vedere nel video che è stato postato su Witty Tv in queste ore, la presentatrice sorprenderà Sara Gaudenzi chiedendole di accomodarsi sulla poltrona rossa: la giovane reagirà con stupore alla domanda della padrona di casa, e poi accetterà la sua proposta con un grande sorriso.

La mossa inaspettata della presentatrice

L'ultima parte della puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa il 14 ottobre, sarà dedicata al trono di Flavio.

Le anticipazioni che sono state caricate sul web a poche ore dall'inizio del programma, svelano che Maria De Filippi spiazzerà tutti i presenti facendo questa domanda a Sara: 'Vuoi sederti là?".

Saranno queste le parole che userà la padrona di casa per proporre alla corteggiatrice romana di prendere il posto che era destinato a Rosario di Temptation Island, ma che per motivi già noti è rimasto vacante.

La giovane non nasconderà il suo stupore di fronte a questa richiesta, ma dopo una brevissima riflessione dirà di "sì" e si accomoderà sulla poltrona rossa accanto a quella di Ubirti.

Una lite in camerino per Sara

L'esordio di Sara sul trono andrà in onda il 14 ottobre, ma è stato registrato un paio di settimane fa.

La nuova avventura della ragazza, infatti, è cominciata da un po' e le anticipazioni del web svelano che fino ad ora non è successo molto nel suo percorso.

La neo tronista di Uomini e donne, infatti, nelle ultime registrazioni ha commentato le esterne che ha fatto con i suoi corteggiatori e poi ha litigato furiosamente in camerino con uno di loro, Marco.

Nel corso delle riprese che si sono svolte lunedì scorso, inoltre, di Sara non si è parlato perché tutto il tempo a disposizione è stato dedicato al trono di Cristiana e alle incomprensioni che ha avuto con i suoi spasimanti.

I dubbi del pubblico sulla nuova tronista

Fino ad ora Sara sembra non aver convinto la maggior parte degli spettatori di Uomini e donne, e il motivo è il suo comportamento spesso sopra le righe.

Nelle puntate in cui ha corteggiato Flavio, infatti, la ragazza ha messo su dei veri e propri show (lamentele a voce alta, ingressi in studio con cuscini nel caso le fosse venuto sonno, critiche pungenti all'uomo che stava conoscendo) che hanno divertito molto Maria De Filippi, ma molto meno il pubblico che sui social l'ha definita esagerata e a volte cafona.

La presentatrice ha sempre visto di buon occhio la giovane e i suoi modi di fare teatrali, tant'è che è arrivata al punto di offrirle il trono senza alcun preavviso e dopo che lei aveva detto che si sarebbe autoeliminata.