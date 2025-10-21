Cristina Ferrara e Ciro Solimeno hanno commentato duramente il flirt tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, e l'hanno fatto dopo aver visto la prima foto dei due ex tronisti di Uomini e donne insieme in un locale di Roma. Cristina, ad esempio, ha puntato il dito contro l'ex fidanzato sostenendo che l'avrebbe presa in giro addossandole tutte le colpe della fine del loro rapporto. Da quando ha saputo che sta frequentando Martina, Cristina ha capito che non si è mai sbagliata a pensare che la testa e il cuore di lui fossero altrove anche quando faceva coppia con lei.

Le prime dichiarazioni di Cristina sui social

In queste ore sul web non si sta parlando d'altro che della foto che conferma la frequentazione in corso tra Gianmarco e Martina: i due hanno deciso di darsi una chance fuori dagli studi di Uomini e donne.

Dopo aver visto lo scatto dei due abbracciati in un locale, Ciro è andato contro l'ex fidanzata sostenendo che l'avrebbe preso in giro fino all'ultimo e che non avrebbe portato rispetto alla loro relazione avvicinandosi a Gianmarco intorno alla metà di settembre.

Poche ore dopo, anche Cristina ha deciso di dire la sua in due storie che ha postato su Instagram e nelle quali ha parlato soprattutto del comportamento dell'uomo con il quale ha fatto coppia per circa tre mesi.

"Non c'è nulla di male se l'amore trionfa altrove, ma lui ha giocato sporco. Ha portato avanti una relazione per facciata, e ora ha perso la maschera", ha esordito Ferrara nello sfogo che sta facendo il giro della rete.

Le sensazioni sull'interesse ancora vivo per Martina

Cristina ha anche parlato delle sensazioni che ha avuto in passato, quando ha pensato che Gianmarco fosse ancora legato a Martina, ma lui l'avrebbe rassicurata spiegandole che i loro problemi di coppia non avevano nulla a che fare con il percorso precedente a Uomini e donne.

"Ci avevo visto lungo, e adesso ho collegato tutti i punti. Non mi sono mai sbagliata", ha proseguito l'ex corteggiatrice su Instagram.

Cristina ha concluso il suo lungo messaggio augurando a Gianmarco di ritrovare se stesso e di poter vivere serenamente e con autenticità questa nuova frequentazione.

"Non aggiungo altro, perché finirei per provare la vergogna che dovrebbero provare altri", ha chiosato Cristina.

Il parere degli utenti di X

Lo sfogo di Cristina è solo l'ultimo tassello di una storia che diventa sempre più appassionante per i fan di Uomini e donne.

"Che giornata infinita", "Ha avuto un mese per scrivere queste cose, e lo fa proprio oggi che è uscita la notizia che si vedrebbe con Raul", "Per me è sempre stato palese che Gianmarco era attratto solo fisicamente da Cristina, tutti ci aspettavamo che sarebbe finita dopo tre giorni", "Ha fatto bene a parlare anche lei", "Che lavoratori instancabili", "Cristina sarai sempre la mia preferita, ma molla Raul per favore", si legge su X.