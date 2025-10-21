Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale sono stati visti da più persone dopo la registrazione di Uomini e donne del 20 ottobre. Come ha riportato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la dama e il cavaliere si sarebbero recati al centro commerciale dopo la puntata e in tanti li avrebbero visti scambiati tenerezze e baci passionali davanti a tutti.

Le segnalazioni dopo le riprese del 20 ottobre

Tra le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 20 ottobre non c'è nessun riferimento alla frequentazione tra Federico e Agnese, ma ci hanno pensato alcuni fan ad aggiornare i curiosi sulla "coppia".

L'altra sera, infatti, a Lorenzo Pugnaloni sono arrivate due diverse segnalazioni su cosa avrebbero fatto Mastrostefano e De Pasquale dopo le riprese.

"Li ho incontrati al centro commerciale, ma non avevano chiuso?", "Li ho visti anche io, erano mano nella mano e si sono baciati appassionatamente", si legge nei messaggi che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi condiviso tra le storie del suo account Instagram.

"Ritorno di fiamma post registrazione? Lui scrive alla ragazza che scelse 16 anni fa (Pamela Compagnucci), è solo affamato di telecamere, proprio come Agnese", ha commentato l'esperto di gossip.

Feeling e dubbi nelle ultime puntate

Federico e Agnese si sono avvicinati sin dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, ma la loro conoscenza nn è mai stata idilliaca.

Il fatto che il cavaliere abbia continuato a frequentare più dame contemporaneamente, ha incrinato il suo legame con De Pasquale, anche se poi lei ha sempre detto "sì" ad un'uscita a cena o a un ballo in studio.

Nel corso delle registrazioni che si sono svolte la scorsa settimana, Mastrostefano ha espresso nuovi dubbi sull'attrazione che ha per Agnese, a suo dire non ancora completa (ha parlato di un 75%).

In arrivo nuove anticipazioni

Martedì 21 ottobre si registrerà una nuova puntata di Uomini e donne, e le anticipazioni che trapeleranno potrebbero fare chiarezza sull'attuale rapporto tra Federico e Agnese.

Qualora fosse vero che l'altra sera i due si baciavano con passione al centro commerciale, ci sarebbero le basi per provare ad avviare una conoscenza lontano dalle telecamere, ma per farlo Mastrostefano dovrebbe rinunciare agli altri rapporti che ha instaurato in questo periodo.

Sabrina, ad esempio, ha deciso di lasciare il programma insieme a Nicola quando si è resa conto che non voleva frequentare altre persone: lunedì scorso, poi, la dama è tornata in studio per raccontare che la storia è già finita e che lei si sente pronta a rimettersi in gioco, infatti si è subito riaccomodata nel parterre Over.