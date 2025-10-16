Federico Mastrostefano è nel cast di Uomini e donne dall'inizio di questa stagione, e in poco tempo si è guadagnato molto spazio nelle puntate. Se in studio tutti sembrano divertiti dal comportamento poco coerente del cavaliere, sui social sono in molti a non apprezzarlo. L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, ha attaccato l'ex tronista sostenendo che non avrebbe interesse per nessuna dama, ma che ci uscirebbe a cena solo per assicurarsi di stare al centro in tutte le registrazioni.

Federico esce con più dame e tutti ridono

Il 16 ottobre è andata in onda l'ennesima puntata di Uomini e donne in cui Federico è stato smascherato dalle dame che frequenta e alle quali racconta cose diverse in base alla situazione in cui si trova.

Questo giovedì, ad esempio, i telespettatori hanno assistito alla sfuriata di Agnese al cavaliere che la sera precedente si era presentato da lei un po' brillo e in forte ritardo perché prima era stato a cena con Francesca.

Il caos che crea Mastrostefano da quando è nel parterre Over, però, sembra divertire tutti, dalla conduttrice agli opinionisti che non gli hanno mosso mezza critica in questo mese.

Se in studio è molto apprezzato nonostante i suoi scivoloni, è sui social che Federico sta ricevendo commenti negativi perché se altri si comportassero come lui, molto probabilmente verrebbero attaccati da tutti.

Si è presentato ubriaco da questa perchè era a cena con quell’altra. Il poveraccio che è Federico e i poveracci che sono quelli che ci ridono sopra. #uominiedonne pic.twitter.com/qxjPdiEqi1 — I love to do iconic (@escoioescitu2) October 16, 2025

Il pensiero degli spettatori su Federico

L'atteggiamento di Federico non convince tanti fan di Uomini e donne, gli stessi che in queste ore si sono esposti sui social per criticare sia lui che chi ride dei suoi comportamenti non sempre rispettosi nei confronti delle dame.

"Piace a Maria, fa il caos e viene osannato. Questa cosa è successa anche con Ida e con Mario, loro potevano fare tutto", "Si è presentato ubriaco da Agnese, poveraccio sia Federico che chi ride di questa cosa", "Uomini come Federico escono con 20 donne e tutti si fanno una risata, se una donna si permette di uscire con due persone contemporaneamente è facile", "In quello studio ci sono sempre due pesi e due misure", si legge su X in queste ore.

Il parere di Pugnaloni

Mentre la puntata di Uomini e donne del 16 ottobre era ancora in onda, Lorenzo Pugnaloni si è allineato al pensiero di tutti quei fan che non stanno apprezzando né Federico né chi ride del suo comportamento con le tante dame che sta frequentando nello stesso periodo.

"Io lo trovo tutto tranne che divertente. Non fa ridere e credo che non sia minimamente interessato a nessuna. Ne corteggia venti contemporaneamente solo per garantirsi un blocco in ogni registrazione", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.