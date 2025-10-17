Francesca Sorrentino si è arrabbiata con chi le ha scritto che si sarebbe rifatta troppo, e tutto è nato da alcuni video che ha postato su TikTok dove sembrava un po' diversa, principalmente in viso. L'ex tronista di Uomini e donne, dunque, ha definito brutte e stupide le persone che l'avrebbero offesa riferendosi ai ritocchini estetici che avrebbe fatto ultimamente e che in parte ha smentito.

Lo sfogo dopo le offese sui social

Francesca ha partecipato alla scorsa edizione di Uomini e donne (è stata tronista, ma è andata via senza fare la scelta), ma ancora oggi è al centro dell'attenzione per quello che pubblica sui social.

Alcuni video che la ragazza ha postato su TikTok di recente, infatti, hanno spinto diversi utenti ad attaccarla per i ritocchini estetici che avrebbe fatto nell'ultimo periodo, soprattutto al viso.

Infastidita dalle pungenti critiche che ha ricevuto sul suo aspetto, Sorrentino ha deciso di rispondere a tono a tutte le persone che pensano avrebbe stravolto la sua immagine.

"Io tutta rifatta? Non è vero, ho solo tolto la gobbetta al naso e ho fatto il filler alle labbra. Siete di una pesantezza disumana. Mi scrivete che sono brutta, ma la verità è che voi siete brutte e stupide. Accetto le critiche costruttive, ma non gli insulti come -fai schifo-", ha tuonato l'ex protagonista del dating-show in queste ore.

Il paragone con l'immagine su Canale 5

Lo sfogo di Francesca ha spinto molti fan a mettere a paragone la sua attuale immagine con quella che mostrava una anno fa negli studi di Uomini e donne.

In questi giorni, infatti, sul web si possono trovare diverse foto del "prima e dopo" di Sorrentino, in particolare di come sarebbe cambiato il suo viso da quando ha abbandonato il trono.

La giovane, però, ha ammesso di aver fatto qualche ritocco estetico nell'ultimo periodo: dall'intervento per eliminare la gobbetta al naso ad un ingrandimento momentaneo delle labbra con il filler.

Nessun nuovo amore all'orizzonte

A quasi un anno di distanza dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne, Francesca non è ancora uscita allo scoperto con un nuovo amore.

Chi pensava che la ragazza sarebbe tornata con lo storico ex Manuel (si è vociferato sia durante il suo trono che quest'estate), si è dovuto ricredere: i due hanno dichiarato in diverse interviste che sono in buoni rapporti ma che non intendono tornare ad essere una coppia.

Al momento, dunque, l'ex tronista risulta ancora single perché non avrebbe trovato la persona giusta neppure dopo aver lasciato il programma di Canale 5 per una forte mancanza di fiducia nei confronti dei suoi due corteggiatori, Gianmarco e Gianluca.